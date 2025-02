Byk - 2025-02-10 / 2025-02-16

Słońce, Eremita, Moc Twoje relacja będzie bardziej pogłębiona, czyli wreszcie to, na co czekałeś. Będziesz musiał zmierzyć się z oczekiwaniami twojej ukochanej osoby względem ciebie. Na pewno dasz sobie z tym radę. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Byku, relacji z innymi znakami zodiaku? Pojawi się kilka takich momentów, które będą kazały się tobie zatrzymać na chwilę i przemyśleć postępowanie. Złap wtedy oddech i postaraj się spojrzeć na pewne sprawy z dystansu. Tak będzie dobrze. Zyskasz zupełnie inną perspektywę. To takie spojrzenie na pewne sprawy zupełnie na nowo. Pozwól też innym, zwłaszcza Baranowi i Bliźniakowi na udział w tym oglądaniu. Ich spojrzenie da tobie wiele do myślenia o sobie samym.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall