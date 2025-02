Koziorożec - 2025-02-10 / 2025-02-16

Siła, Słońce, Król Pucharów Twoja wewnętrzna siła pomoże tobie przezwyciężyć wszelkie trudności, jakie mogą się pojawić w twojej relacji. To będzie tydzień pełen harmonii oraz miłości, jakie zagoszczą w twoim związku. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu koniecznie, wreszcie, znajdź czas dla swoich bliskich i tych najbliższych. Niech w końcu dotrze do ciebie fakt, że ich obecność jest w twoim życiu bardzo ważna. Nie możesz doprowadzać do sytuacji, w której to oni dopominają się o twoją uwagę. To ma wynikać z twojego wnętrza. Znajdź czas na spędzanie wspólnie czasu. Mogą to być gry planszowe, oglądanie seriali czy wieczorne spacery dla zdrowia. Zresztą sam Rak pomoże tobie wszystko zorganizować. Cała reszta zależy tylko od ciebie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall