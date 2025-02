Wiosna to czas odświeżenia garderoby, a co za tym idzie - także manicure . W tym roku królować będą zarówno subtelne, pastelowe barwy, jak i intensywne, nasycone kolory, które dodadzą charakteru każdej stylizacji. Oto siedem kolorów, które będą absolutnym must-have tej wiosny .

Nie możemy mówić o wiosennych trendach w manicure, nie wspominając o pastelach . To ponadczasowy wybór, który dodaje paznokciom subtelności i elegancji. W tym sezonie najmodniejsze będą mleczne odcienie fioletu, miętowy błękit oraz pudrowy róż . Tego typu kolory wyglądają świetnie zarówno na krótkich, jak i długich paznokciach, a dodatkowo współgrają z niemal każdym outfitem.

Pastele na paznokciach to idealny sposób na przywitanie wiosny i cieplejszych dni

Czerwony manicure to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody . Wiosną 2025 na topie będzie odcień cherry red , czyli soczysta, owocowa czerwień inspirowana dojrzałymi wiśniami i czereśniami. To kolor dla odważnych, pewnych siebie kobiet, które lubią zwracać na siebie uwagę. Najlepiej prezentuje się na lekko zaokrąglonych paznokciach o średniej długości .

Perłowy blask - powrót do lat 2000

Efekt perły na paznokciach to ukłon w stronę estetyki lat 2000. Subtelny, opalizujący lakier z delikatnym perłowym wykończeniem doda twoim dłoniom kobiecości i klasy. Największy hit? Połączenie perłowego efektu z minimalistycznym french manicure - to po prostu strzał w dziesiątkę!

Paznokcie w stylu lat 2000. to idealny wybór dla tych, którzy lubią klasykę z odrobiną błysku

Jeśli marzysz o paznokciach, które wyglądają naturalnie, ale mają w sobie odrobinę "tego czegoś", postaw na mleczny róż. Efekt "pink jelly" to transparentne, lekko błyszczące paznokcie, które wyglądają niczym pokryte warstwą nawilżającego balsamu. To jeden z najbardziej uniwersalnych trendów, który będzie idealnym wyborem zarówno na co dzień, jak i na bardziej eleganckie okazje.