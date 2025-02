Koziorożec - 2025-02-17 / 2025-02-23

Papież, Słońce, Rycerz Pucharów Twoje serce szuka stabilności i bezpieczeństwa. W miłości otwórz się zatem na wyrażanie uczuć. Twoja otwartość zostanie nagrodzona prawdziwą miłością właśnie, na którą czekasz od dłuższego już czasu. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Koziorożcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu stawiał będziesz na stabilność i lojalność w relacjach. Z innymi ziemskimi znakami, jak Byk czy Panna, odnajdziesz poczucie bezpieczeństwa i zrozumienie. Z bardziej spontanicznymi znakami, jak Strzelec czy Bliźnięta, może być wyzwaniem, dostosowanie się do ich zmiennego stylu życia. Pamiętaj, by nie zamykać się na spontaniczność, która może wzbogacić twoje relacje. Znajdź równowagę między obowiązkami a przyjemnością a będziesz spełniony.