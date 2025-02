Lew - 2025-02-10 / 2025-02-16

Eremita, Koło Fortuny, 10 Pucharów Musisz spojrzeć w głąb siebie ponieważ nie wszystko będzie takie, jakim się wydaje. Ten tydzień to będzie istny kołowrotek ale jeśli pozwolisz sobie na rozwój wewnętrzny, wszystko będzie dobrze. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Ten tydzień będzie dla ciebie naprawdę całkiem dobry. Dokonasz kilku podsumowań oraz kilku rozliczeń. Znajdziesz czas na rozliczenia spraw, zwłaszcza tych związanych z Koziorożcem oraz Strzelcem. Wodnik też dorzuci do tego swoje trzy grosze. Zrozumiesz również, że warto podążać za własnymi marzeniami, nawet wtedy, kiedy wydają się być zupełnie szalone. Bo to właśnie dla takich chwil warto żyć!



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall