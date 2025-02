Panna - 2025-02-10 / 2025-02-16

Arcykapłanka, As Mieczy, 4 Mieczy W tym tygodniu postaw na kierowanie się intuicją. Ona zawsze znajdzie dla ciebie właściwe rozwiązania. Daj sobie czas na przemyślenia oraz staraj się nie forsować zbytnio swojego organizmu. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie bagatelizuj sygnałów, które wysyła tobie twój organizm. Koniecznie musisz znaleźć czas na to, by zadbać o siebie. Zapisz się na kontrolną wizytę u swego lekarza i poproś o skierowanie na podstawowe badania. Lepiej dmuchać na zimne. W sprawach osobistych weź pod uwagę fakt, że nie zawsze warto iść po trupach do celu. Spotkanie z Baranem na pewno wskaże tobie inne rozwiązania.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall