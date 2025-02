Panna - 2025-02-17 / 2025-02-23

Sprawiedliwość, Eremita, As Pucharów To czas na rozliczenie swoich relacji. Eremita wzywa ciebie do refleksji. Zanim otworzysz serce, upewnij się, że to, co oferujesz, czyli miłość, jest szczera i prawdziwa. O czym jeszcze warto wiedzieć?Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Z bardziej elastycznymi znakami, jak Bliźnięta czy Strzelec, możesz mieć trudności w zgraniu się w różnych aspektach. Jednak z bardziej praktycznymi znakami, jak Byk czy Koziorożec, poczujesz się w swoim żywiole. Pamiętaj, by dawać przestrzeń do wyrażania siebie, a także unikać nadmiernego perfekcjonizmu, który może stłumić bardziej wrażliwe jednostki.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall