Panna - 2025-03-24 / 2025-03-30

Wieża, 5 Pucharów, Siła Niespodziewane wydarzenia spaść mogą na twój związek, jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. Jeśli się im poddasz - przegrasz. Ale, jeśli zaczniesz z nimi walczyć, pokonasz wszelkie przeciwności losu i będzie dobrze. O czym jeszcze warto wiedzieć?Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Może pojawić się okazja do zdobycia nowej wiedzy czy też nowych umiejętności. Jeśli myślałeś o kursie czy o innym szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, to jest to dobry moment, by na takie szkolenia się zapisać. Szef stwarza takie możliwości. Ty, razem ze Skorpionem oraz Rakiem, brani jesteście pod uwagę. Nie daj prosić, tylko sam zgłoś swój akces.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall