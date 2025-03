Jak często zmieniać worki w odkurzaczu? Czy mnożą się tam bakterie?

Pierwszym poważnym sygnałem przepełnienia worka w odkurzaczu jest problem z mocą ssania. Gdy odkurzacz przestaje już radzić sobie z zanieczyszczaniami i nie "wciąga" ich tak, jak dotychczas, to znak, że należy wymienić worek. Należy to zrobić także w sytuacji, gdy nasz sprzęt zaczął się przegrzewać. Regularna wymiana worków jest kluczowa dla utrzymania skuteczności i wydajności tego sprzętu - należy więc monitorować ich stan i nie czekać aż odkurzacz odmówi posłuszeństwa. Czyste worki przedłużają jego żywotność, więc ich wymiana jest tak naprawdę elementem niezbędnej, regularnej pielęgnacji tego sprzętu.

Wymiana worków ma też znaczenie dla naszego zdrowia. Zbiera się w nich przecież mnóstwo zanieczyszczeń, a co za tym idzie bakterii, pleśni czy roztoczy. Australijscy naukowcy zbadali aż 21 typów odkurzaczy, zarówno starych jak i nowszych modeli i udowodnili, że to prawdziwa wylęgarnia szkodliwych mikroorganizmów i zarazków, wyjątkowo groźnych np. dla alergików. Oczywiście, im starsze urządzenie, tym bakterii było więcej, ale nie znaczy to, że nowy odkurzacz jest dla nas całkowicie bezpieczny. To dlatego tak ważna jest regularna kontrola zapełnienia worka na zanieczyszczenia - jeśli włączamy odkurzacz kilka razy dziennie, to powinniśmy to robić nawet raz w tygodniu i uważnie śledzić pracę naszego sprzętu.