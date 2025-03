Mazurek nie gości zbyt często na naszych stołach, ale już na Wielkanoc wypiekany jest w wielu polskich domach, bowiem takie ciasto to bez wątpienia kulinarna tradycja świąt. Mazurek może różnić się składnikami, ale jego wspólną cechą charakterystyczną jest to, że ciasto powinno być stosunkowo niskie i nie przekraczać 4 cm.

Rzecz jasna mazurek należy do ciast z kategorii "tych słodszych", dlatego już mały kawałek może być bardzo sycący. Zatem jak przygotować to wielkanocne ciasto, by cieszyć się wraz z rodziną jego smakiem?

Mazurek wielkanocny - składniki

500 g maki krupczatki,

250 g masła,

3 żółtka,

1 całe jajko,

2 szklanki cukru,

2 łyżki cukru pudru,

1 szklanka śmietanki 30 proc.,

garść migdałów,

1 opakowanie cukru wanilinowego.

Mazurek wielkanocny - przepis

Zaczynamy od przygotowania ciasta. W tym celu mąkę łączymy z cukrem pudrem, dodajemy pokrojone w mniejsze kawałki masło, jedno jajko i 3 żółtka. Ciasto dokładnie zagniatamy do wyrobienia jednolitej masy. Następnie ciasto zawijamy w folię spożywczą i zamykamy w lodówce na pół godziny.

Po upływie 30 minut wyjmujemy ciasto i odkrawamy od niego kawałek, który posłuży nam do wykończenia brzegów. Resztę ciasta należy rozwałkować na grubość 5 mm. Blachę do pieczenia wyścielamy papierem do pieczenia i wykładamy na papier nasze ciasto.

Z kawałka odkrojonego ciasta formujemy cienkie wałeczki i dokładamy je wzdłuż brzegów rozwałkowanego ciasta.

Piekarnik rozgrzewamy do 220 st. C, wkładamy do środka ciasto i pieczemy przez ok. 10-15 minut.

Do rondelka wlewamy śmietankę, wsypujemy dwie szklanki cukru i cukier wanilinowy (opcjonalnie cukier waniliowy). Całość stawiamy na niewielkiej mocy palnika i gotujemy do momentu, aż zawartość rondla zacznie wrzeć. Nie zapominamy o regularnym mieszaniu, by cukier się nie przypalił.

Zdejmujemy z palnika i przy użyciu np. drewnianej łyżki ucieramy zawartość rondelka. Tak przygotowaną masę rozprowadzamy na upieczone ciasto. Całość posypujemy migdałami.

