Rak - 2025-03-24 / 2025-03-30

Księżyc, 5 Mieczy, Gwiazda Czas na rozwiązanie problemów właśnie nastał. Nie ma zaś czasu na gdybanie. Nowa nadzieja i uzdrowienie relacji wypełni twój tydzień. Nie daj się manipulacjom osób trzecich. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Będziesz miał poczucie, że inni idą na skróty i wszystko im wychodzi a ty bardzo się starasz a efekty tych starań są jedynie poprawne. Będzie ciebie kusiło, by też tak zrobić ale nie daj się sprowadzić na złą ścieżkę. To droga na skróty. Najlepiej trzymaj się swego planu. Razem z Rybą oraz Bykiem dacie radę. Docenieni zostaniecie w odpowiednim momencie i będzie to lepsze od czegokolwiek innego. Szef widzi kto stara się naprawdę.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall