Skorpion - 2025-02-03 / 2025-02-09

Król Mieczy, As Pucharów, Śmierć Czasami coś musi się zakończyć, by inne coś mogło rozwinąć swoje skrzydła. Czas na romantyczne gesty i wspólne celebrowanie nowej miłości. Twoje serce będzie pełne ciepła i pozytywnej energii. To będzie wreszcie dobre dla ciebie.