Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

Drugi miesiąc 2025 roku pod względem pogody w dużym uogólnieniu wygląda następująco: miejscowe przejaśnienia i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, temperatura powietrza ok. 5-6 st. C, a nocami mróz. A co w pogodzie czeka nas w najbliższych dniach?

Noc z wtorku na środę będzie mroźna. W kotlinach karpackich temperatura spaść może do ok. -10 st. C. W środę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, a na zachodzie i północy kraju wzrastające do dużego. Tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu - informuje IMGW. Na termometrach od 2 st. C na południowym wschodzie, ok. 5 st. C na przeważającym obszarze, do 7 st. C w południowo-zachodniej części Polski.

We czwartek nadal będziemy się zmagać z dużym zachmurzeniem. Tylko na północy możliwe większe przejaśnienia. W górach może poprószyć śnieg, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Najcieplej będzie na zachodzie i północy kraju - ok. 5 st. C.

Z prognozy IMGW wynika, że w piątek należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Zrobi się odrobinę chłodniej - od 0 st. C do 3 st. C, a na Podhalu ok. -3 st. C.

W sobotę niewiele zmian w pogodzie - nadal przelotnie może padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a gdzieniegdzie sam śnieg. Najwyższa temperatura na zachodzie - do 5 st. C, natomiast na Podhalu dwie "kreski" poniżej zera.

W niedzielę opady śniegu możliwe zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Natomiast na południu opady będą chwilami o umiarkowanym natężeniu - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południu do 3 st. C na północnym zachodzie kraju.

Czy tegoroczna Wielkanoc będzie ciepła i słoneczna? 123RF/PICSEL

Wielkanoc ciepła i słoneczna?

Choć mamy dopiero początek lutego, to niektórzy wybiegają już myślami w przyszłość, zastanawiając się, czy tegoroczna Wielkanoc będzie obfitować m.in. w ładną, słoneczną pogodę.

Jak informuje serwis twojapogoda.pl - "kwiecień zapowiada się pod znakiem średnich temperatur do 1 stopnia powyżej normy, a w północnych i północno-wschodnich województwach nawet do 2 stopni. To oznacza, że będzie bardzo ciepło". I jak czytamy - temperatura wyniesie od 10-15 st. C na północy i wschodzie do 15-20 st. C na południu i zachodzie kraju.

Kolejną, dobrą informacją jest to, że w kwietniu nie powinniśmy się zmagać ze zbyt często padającym deszczem. Należy jednak pamiętać, że to wyłącznie wstępne przewidywania i prognoza pogody na kwiecień może ulec zmianie.