Wodnik - 2025-02-17 / 2025-02-23

Gwiazda, Wieża, Królowa Mieczy Nadchodzi nadzieja na miłość ale też i na nagły przełom lub wstrząs. Twoja zdolność do adaptacji będzie kluczowa. Królowa Mieczy podpowiada, byś podszedł do relacji z chłodną głową i jasnym osądem sytuacji. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? W nadchodzącym tygodniu, z innymi znakami, jak Bliźnięta czy Waga, łatwo nawiążesz relację opartą na rozmowach i wspólnych pasjach. Jednak z bardziej emocjonalnymi znakami, jak Rak czy Skorpion, możesz mieć trudności w zrozumieniu ich głębokich potrzeb. Pamiętaj też o tym, że bliskość może być równie cenna jak wolność.