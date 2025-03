Wodnik - 2025-03-31 / 2025-04-06

Gwiazda, 4 Mieczy, Kochankowie Decyzji trudnych podejmować nie musisz ale możesz, jeśli tylko zechcesz. Gwiazda świeci dla ciebie i dla twojego związku i to będzie bardzo udany tydzień. Postaraj się niczym nie popsuć tego stanu rzeczy a będzie jeszcze lepiej. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Postaraj się w tym tygodniu więcej czasu poświęcić swoim bliskim. Nie samą pracą człowiek żyje. Znasz bardzo dobrze to powiedzenie. Jeśli, wciąż, masz trudności ze znalezieniem balansu między pracą a życiem prywatnym, posłuchaj rad Koziorożca czy też Panny. Oni kiedyś też stawiali pracę na pierwszym miejscu a dopiero potem szczęście swoich bliskich. Teraz jest inaczej. Jak tego dokonali? Warto z nimi rozmawiać.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall