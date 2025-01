Koziorożec - 2025-01-27 / 2025-02-02

Papież To czas, by poszukać kogoś, kto może się stać twoim przewodnikiem. Będziesz potrzebować stabilności i wskazówek w obliczu nowych wyzwań. Zaufaj autorytetom lub swoim własnym intuicyjnym przeczuciom. Ważne jest też to, aby słuchać serca w podejmowaniu decyzji.