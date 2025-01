Uzależnienie od elektroniki i mediów społecznościowych

Nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych, zwłaszcza przed snem, to jedno z najbardziej szkodliwych przyzwyczajeń naszych czasów. Emitowane przez ekrany niebieskie światło utrudnia zasypianie, a niekończące się przewijanie treści dodatkowo obciąża nasz umysł. "Zamiast scrollowania przed snem, wybierz uspokajające czynności, takie jak czytanie czy medytacja" - radzi psychiatra Zishan Khan.

Co możemy zrobić? Warto wprowadzić nawyk wieczornego detoksu od technologii. Wyznacz godzinę, po której rezygnujesz z korzystania z urządzeń ekranowych, i spróbuj wprowadzić wieczorny rytuał, który pomoże ci się wyciszyć. To może być ciepła kąpiel, zapalenie świecy zapachowej lub praktyka jogi.

Doomscrolling - uzależnienie od negatywnych treści

Bezrefleksyjne przeglądanie przygnębiających wiadomości potrafi zdominować nasz wolny czas, wprowadzając w stany lękowe i poczucie przytłoczenia. Psychologowie podkreślają, że warto kontrolować czas spędzany online i wybierać pozytywne źródła informacji. "Nie musisz być na bieżąco z każdą złą wiadomością. Ogranicz ilość przyswajanych treści i wybieraj źródła, które oferują rzetelne, ale zbalansowane informacje" - radzi dr Khan. Zamiast doomscrollingu, poświęć czas na czynności, które przynoszą radość: spacer, rozmowa z bliską osobą czy rozwijanie pasji.

Siedzenie zamiast ruchu

Siedzenie przez większość dnia to plaga współczesności. Nie musisz od razu zapisywać się na maraton - wystarczą codzienne spacery, joga czy pilates, by poczuć poprawę samopoczucia. "Ruch to klucz nie tylko do zdrowia fizycznego, ale i psychicznego" - przypomina dr Khan.

Spróbuj wpleść ruch w codzienną rutynę. Możesz np. wysiadać z autobusu jeden przystanek wcześniej, pracować na stojąco przez część dnia lub wybrać rower zamiast samochodu.

Brak odpoczynku

W pogoni za produktywnością zapominamy o przerwach. Tymczasem nawet kilka minut na oddech może wpłynąć na lepsze samopoczucie. "Na odpoczynek nie trzeba sobie zasługiwać" - podkreśla psychoterapeutka Kiana Shelton. Jak wprowadzić więcej odpoczynku? Zacznij od prostych zmian, takich jak krótkie przerwy co godzinę, podczas których możesz się porozciągać, napić wody lub wyjrzeć przez okno. Pamiętaj, że regularny odpoczynek to inwestycja w twoją efektywność.

Spontaniczne zakupy

Impulsywne wydatki prowadzą nie tylko do problemów finansowych, ale także do niepotrzebnego stresu. Warto zastosować zasadę 24 godzin: zanim coś kupisz, poczekaj dzień i oceń, czy zakup jest konieczny. Wprowadzenie budżetu domowego może pomóc w ograniczeniu zbędnych wydatków. Zapisuj swoje wydatki i regularnie analizuj, na co przeznaczasz pieniądze. Możesz także spróbować planowania zakupów z wyprzedzeniem, aby uniknąć pokus.

Lekceważenie swojego dobrostanu

Zaniedbywanie siebie na rzecz innych może prowadzić do wypalenia. Shelton radzi, byśmy znaleźli czas na małe przyjemności: pisanie dziennika, hobby czy aktywność fizyczną. "Dbaj o siebie, bo tylko wówczas możesz w pełni wspierać innych" - podkreśla ekspertka. Nie zapominaj o regularnym wsłuchiwaniu się w swoje potrzeby. Możesz wprowadzić rytuał wieczornego podsumowania dnia, w którym docenisz to, co udało ci się osiągnąć, i zaplanujesz chwile tylko dla siebie.

Brak asertywności

Częste uleganie presji otoczenia to prosta droga do frustracji i przemęczenia. W 2025 roku postaw na zdrowe granice i ucz się odmawiać w sposób konstruktywny. "Asertywność to sztuka mówienia "tak" sobie i swoim wartościom" - podkreśla dr Khan. Warto rozpocząć naukę asertywnej komunikacji od prostych kroków: jasno wyrażaj swoje oczekiwania, ucz się mówić "nie" bez poczucia winy i skupiaj się na swoich priorytetach.