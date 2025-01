Najlepsza dieta dla sercowców. Szybko poczujesz ulgę

Sód to ważny elektrolit, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego, bierze też udział w procesie wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Niestety w nadmiarze może być szkodliwy - obciąża nerki i podwyższa ciśnienie tętnicze krwi, co może prowadzić do poważnych schorzeń układu krążenia. Dlatego osoby zmagające się z chorobami serca i nerek powinny stosować dietę niskosodową. Jest prosta i szybko przynosi poprawę samopoczucia.