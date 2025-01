Kijowski pączek z parówką - charakterystyka

Pączek z parówką uznawany jest w Ukrainie za tamtejszy, klasyczny, narodowy "fast food". Wiele źródeł wskazuje, że ta przekąska powstała w barze szybkiej obsługi w Kijowie, który został otwarty w 1981 r. i nosi nazwę "Perepiczka kijowska".

Co ciekawe - lokal gastronomiczny od momentu powstania, znajduje się w tym samym miejscu i nadal serwuje pączki z parówką, po które codziennie ustawia się długa kolejka klientów. Kijowski pączek z parówka, to prosty, ale podobno bardzo smaczny i sycący posiłek. Taki pączek to nic innego, jak parówka lub kiełbasa w cieście drożdżowym, a całość smaży się w głębokim tłuszczu.

Kijowski pączek z parówką - składniki

Do przygotowania pączka z parówką, potrzebujemy następujących składników:

dwie szklanki mąki,

25 g suchych drożdży,

pół szklanki cukru,

pół kostki masła,

jedno całe jajko,

cztery żółtka jaj,

jedna szklanka mleka,

10 parówek lub ulubionych kiełbasek,

olej do smażenia.

Kijowski pączek z parówką - przepis

W rondelku rozpuszczamy masło i dodajemy podgrzane mleko, cukier, jedno całe jajko i cztery żółtka. Następnie wsypujemy mąkę i drożdże, mieszamy i przystępujemy do wyrabiania ciasta. Tak przygotowane ciasto odstawiamy do wyrośnięcia na ok. jedną godzinę.

Parówki lub kiełbaski obtaczamy w cieście i formujemy lekko spłaszczony placek. Do głębokiej patelni wlewamy olej i dobrze go rozgrzewamy. Pączki z parówką smażymy w głębokim tłuszczu do momentu, aż ciasto ładnie się zrumieni. Usmażone pączki z parówką przekładamy na ręcznik papierowy.