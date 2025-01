Pojawienie się na przyjęciu księżnej Kate i księcia Williama cieszy poddanych i fanów rodziny królewskiej. Świadczy to tylko o dobrym zdrowiu Kate, która cały poprzedni rok zmagała się z chorobą nowotworową, by szczęśliwie ogłosić w nowym roku, że jej choroba znajduje się w remisji.

Księżna powróciła już do sprawowania obowiązków królewskich i częściej pojawia się publicznie, lecz w porównaniu do poprzednich lat, czyni to zdecydowanie rzadziej, co jest zrozumiałe.