As trefl. Wiosenna aura zachęci Cię do zadbania o siebie. W pracy nie zabraknie ci silnej woli i samozaparcia, dzięki czemu zrobisz więcej niż masz zaplanowane. Zajęte Panny będą oczekiwały więcej czułych gestów od partnera, który nie za bardzo będzie miał ochotę je okazywać. Wolne zaś choć początkowo wejdą z kimś w niewinny flirt, to sytuacja nagle diametralnie się zmieni.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell