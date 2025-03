Pampuchy , czy drożdżowe bułeczki świetnie prezentują się na talerzu i można je serwować jako dodatek do mięs , polewając je sosem . Z powodzeniem będziemy się nimi również zajadać w wersji na słodko , dodając śmietankę z twarogiem, dżem, powidła czy słodkie syropy. Zatem do dzieła.

Do naczynia przekładamy drożdże, wsypujemy cukier, wlewamy 5 łyżek mleka i dodajemy łyżkę mąki. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na kwadrans. Resztę mąki przesiewamy przez sito do miski, dodajemy masło, sól, jajka i nasz przygotowany zaczyn z drożdży. Mieszamy delikatnie i powoli dolewamy ciepłe mleko. Ciasto wyrabiamy do mementu uzyskania jednolitej konsystencji. Miskę z ciastem przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. godzinę.