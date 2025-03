Propolis , czyli inaczej pszczeli kit, jest popularnym składnikiem wykorzystywanym w produkcji leków i kosmetyków. Jego cenne właściwości są znane od czasów starożytnych. Współcześnie wykorzystuje się go w maściach leczniczych, tabletkach na ból gardła, kremach czy kroplach.

Kit pszczeli jest materiałem zbieranym przez pszczoły - powstaje z wydzieliny pobranej z pączków liściowych krzewów, drzew i innych roślin. Następnie jest ona zmieszana z pszczelim woskiem i śliną. W ten sposób powstaje masa, którą owady wykorzystują do zalepiania dziur i ubytków lub do zmniejszania zbyt szerokiego wejścia do ula.