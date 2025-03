9 trefl. Aura tego tygodnia przyniesie znaczące pozytywne wydarzenia. W pracy będziesz musiał poświęcić więcej czasu na bieżące zadania, bo one wcale nie będą takie łatwe. Zajęte Strzelce będą teraz więcej czasu spędzać z partnerem, bo będą odczuwać tęsknoty za jego towarzystwem. Samotne zaś zrozumieją, że by iść naprzód to muszą nabrać dystansu do przeszłości. W weekend będziesz mieć sporo okazji do dobrej zabawy.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell