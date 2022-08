Spis treści: 01 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - BARAN

Czeka na ciebie dzisiaj sporo zadań do wykonania. Postaraj się znaleźć pomocników. Poczujesz się zdecydowanie lepiej, a i szybciej praca zostanie wykonana.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - BYK

Otrzymasz zaproszenie do wyjazdu służbowego, co niestety zmieni twoje plany. Ale to ważny wyjazd i jeśli wszystko się uda, szef nagrodzi cię premią i to dość sporą.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Odkryjesz dziś pewną tajemnicę dotyczącą pewnej ważnej dla ciebie osoby. To zmieni twoje nastawienie do niej. Pamiętaj tylko, aby nie wyciągać pochopnie wniosków.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - RAK

Nie angażuj się w zbyt ryzykowne czy też bardzo kuszące znajomości. Mogą być naprawdę ciekawe, ale to tylko pozory. Niestety większość z nich to typowe chwilowe zauroczenia. Uważaj na siebie.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - LEW

Zastanów się, czy warto wzdychać do dawnych znajomości. Jesteś w nowej, zdecydowanie lepszej od tamtych relacji. Uważaj, bo możesz popsuć coś bardzo wartościowego.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - PANNA

Może dziś zadziać się coś nieoczywistego, ale bardzo pozytywnego dla ciebie. Poznasz też kogoś, od kogo możesz się wiele nauczyć. Nie lekceważ tej znajomości, w perspektywie czasu okaże się mieć ogromne znaczenie.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - WAGA

Musisz być dziś bardzo uważna. Możesz paść ofiarą kradzieży lub też, przez własne roztargnienie, zgubisz coś bardzo wartościowego. Miej oczy dookoła głowy.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - SKORPION

W pracy będziesz musiała dziś liczyć tylko na siebie. Na szczęście wiele do zrobienia nie będzie i dasz radę wywiązać się z obowiązków. Wieczorem czekać na ciebie będzie miła niespodzianka od partnera.

Zdjęcie Na Skorpiony czeka dzisiaj miła niespodzianka / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - STRZELEC

Nie staraj się być idealna. Przechwalanie się nie wyjdzie na dobre. Możesz posunąć się za daleko, a to już nie będzie dobre dla nikogo, możesz tylko stracić na wizerunku.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Dziś właśnie masz szansę założyć swój własny biznes. Spokojnie załatwisz wszelkie urzędowe sprawy z tym związane, a rodzaj działalności to będzie sam sukces. Zacznij od zaraz.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - WODNIK

Przygotuj się na niespodziewane sytuacje, czy też na niecodzienne wydarzenia. Wymuszą na tobie zmiany oraz podjęcie decyzji, które mogą się okazać kluczowe dla twego życia.

Horoskop dzienny na środę, 17 sierpnia 2022 r. - RYBY

Musisz być odpowiedzialna za to, co mówisz, myślisz i oczywiście za to, co robisz. Nie stosuj starych rozwiązań do nowych spraw. Nie zawsze to, co było dobre kiedyś, jest dobre i teraz.

