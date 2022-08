Spis treści: 01 Cuda w Fatimie

Cuda w Fatimie

Słynne objawienia fatimskie były serią objawień Matki Boskiej, które zostały uznane przez Kościół katolicki za autentyczne wydarzenie. Miały miejsce w portugalskim mieście Fatima od 13 maja do 13 października 1917 roku. Świadkami objawień i powiernikami przekazanych wtedy tajemnic maryjnych była trójka dzieci Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos.

W czasie ostatniego objawienia miał miejsce niemożliwy do wyjaśnienia przez naukę Cud Słońca. Tysiące osób obserwowało, jak tarcza słońca zawirowała, a potem gwiazda krążyła wokół własnej osi z zawrotną szybkością. Wywołało to falę nawróceń w całej Portugalii.



Wciąż przy Matce Boskiej

Łucja dos Santos dołączyła później do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar, z którego, za pozwoleniem papieża, przeniosła się do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze. Przez całe życie miała ciągły kontakt z Matką Boską, która nawiedzała ją w kolejnych mistycznych objawieniach.



Zdjęcie Objawienie fatimskie, święty Franciszek i święta Hiacynta Marto oraz Lucja dos Santos, /ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS /East News

Siostra Łucja spisała wszystkie swoje objawiania, wizje i przepowiednie. Dotyczyły one między innymi powodzi, które uderzą w Niemcy, Danię i Holandię, ale te najbardziej niepokojące zapowiadają światowy konflikt zbrojny, prawdopodobnie z użyciem broni nuklearnej.

"Nadchodzące wydarzenia zmienią oblicze ziemi i zmuszą wszystkie narody świata do działania. Niektóre pod presją wojny, inne ze względu na klęski żywiołowe lub zniszczenia, które niesie broń jądrowa" - pisała w swojej przepowiedni święta mistyczka.



Polska ocaleje z pożogi?

W tym strasznym konflikcie nasz kraj ma według niej odegrać ogromną, być może przewodnią rolę.

"Polska w tym przypadku zostanie oszczędzona. Będzie jedynym krajem, który ze światowej katastrofy wyjdzie jako państwo mocniejsze i wspanialsze. Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata poprzez ustrój, który stworzy. Poprzez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym" - wyjawiła siostra Łucja dos Santos.

Czy taka właśnie czeka nas przyszłość? Czas pokaże.

