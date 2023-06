Według astrologów to znak zodiaku mocno determinuje nasz charakter, a nasze skłonności i upodobania są zapisane w gwiazdach. Data urodzenia ma wskazywać między innymi na to, jak zachowujemy się w towarzystwie innych. Jaki znak zodiaku najlepiej flirtuje? Osoby urodzone w tych dniach są najlepszymi uwodzicielami.

Baran

Zodiakalny Baran to synonim namiętności. Nic w tym dziwnego, rządzi nim gorący Mars, który sprawia, że flirt to jego drugie imię. Uwielbia miłosne wyzwania i nie boi się kroczyć do przodu pomimo przeszkód. Niekiedy jednak nieco się zapomina. Flirtuje z obcymi nawet wtedy, kiedy u swojego boku posiada drugą połówkę.

Jednocześnie jest nad wyraz odważny. Nie jest mu obca gra słowna z nowo poznaną osobą. Zodiakalny Baran jest także znany ze swojej spontaniczności. Bez ociągania proponuje pierwsze randki. Jego charyzma przyciąga do niego całe rzesze wielbicieli.

Bliźnięta

Zodiakalne Bliźnięta zdają się być wręcz stworzone do niewinnego flirtu. Rządzący nim komunikacyjny Merkury sprawia, że osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku zawsze wiedzą co i kiedy powiedzieć. Jednocześnie marzą o tym, aby na ich drodze stanął ktoś inteligentny, z charyzmą i wygadany. W takim towarzystwie czują się wręcz wyśmienicie.

Bliźniętom zdarza się jednak nie ograniczać do wyłącznie jednego obiektu westchnień. Często przeskakują z kwiatka na kwiatek i nawet będąc w związku lubią zawierać znajomości oparte na flircie. Wchodząc w związek z Bliźniętami warto więc mieć się na baczności.

Lew

Zodiakalny Lew nie może żyć bez flirtu. Wrodzony urok osobisty oraz nieposkromiona pewność siebie zjednują mu wielu wielbicieli. Lwy uwielbiają komplementy, ale nie lubią być zdominowane. Kiedy poczują, że chcesz przejąć inicjatywę, szybko zrezygnują z dalszych podbojów.

Lew nie boi się wykonać pierwszego kroku. Uwielbia uwagę, a kiedy znajduje się w centrum zainteresowania jest najszczęśliwszą osobą na świecie. Czasami jednak nie wystarczy mu jedynie atencja ze strony partnera. Z uwagi na jego naturę zdobywcy zdarza mu się uciekać do niewinnych flirtów na boku.

