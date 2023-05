Według astrologii znaki zodiaku determinują zarówno nasz charakter, jak i osobowość. Jak się okazuje, kobiety spod niektórych znaków zodiaku są zdecydowanie trudniejsze, jeśli chodzi o charakter, od innych. Mogą sprawiać wrażenie zupełnie niewinnych, a wręcz pożądanych, jednak w rzeczywistości życie z nimi jest niemal koszmarem. Są wredne, uwielbiają się kłócić i obrażać. O kim mowa?

Lew. Po trupach do celu

Zodiakalne Lwice to wyjątkowo charakterne kobiety. Znają swoją wartość, a jeśli postanowią sobie osiągnąć jakiś cel, robią to bez względu na ewentualne przeszkody. Są na tyle uparte, że brną do przodu nawet po trupach.

Kobiety spod tego znaku zodiaku czerpią z życia pełnymi garściami. Są nad wyraz energiczne i lubią przewodzić. Dzięki ich charyzmie ludzie ślepo za nimi podążają. Kiedy jednak coś im się nie spodoba, otwarcie to zakomunikują. Są mściwe, a kiedy ktoś źle je traktuje, uwielbiają rewanżować się w ten sam, nieprzyjemny sposób. Kiedy coś nie idzie po ich myśli - wybuchają.

Zdjęcie Kobiety spod znaku Skorpiona w relacjach z ludźmi są pełne sprzeczności / 123RF/PICSEL

Skorpion. Ona nigdy nie odpuści

Kobiety spod znaku Skorpiona mają wiele energii do działania, jednak nie zawsze osadzają ją w dobrym kierunku. Ich osobowość bywa skomplikowana, a codzienność z nimi nie należy do najłatwiejszych. Są pamiętliwe i uwielbiają zemstę. Nigdy nie odpuszczają.

W relacjach z ludźmi są pełne sprzeczności. W jednej chwili potrafią być wyjątkowo empatyczne i troskliwe, by już za kilka chwil zamienić się w złośliwą zrzędę i cynika. Nigdy nie wiadomo czego można się po nich spodziewać. Są szczere do granic możliwości, jednak niejednokrotnie stają się przez to po prostu bezczelne. To nie przysparza im uznania ze strony innych.

Zdjęcie Kobiety spod znaku Bliźniąt uwielbiają plotkować / 123RF/PICSEL

Bliźnięta. Flirciara i plotkara

Kobiety spod znaku Bliźniąt są prawdziwymi duszami towarzystwa. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i otwartość sprawiają jednak, że są postrzegane, jako flirciarki. Mają mnóstwo pomysłów i niekończącą się energię. Czasami trudno jednak za nimi nadążyć. Bywają egocentryczne, nieodpowiedzialne, brakuje im zdecydowania i cierpliwości.

Bliźnięta mają swoją ciemną stronę. Potrafią rozmawiać w taki sposób, aby wyciągnąć od drugiej strony jak najwięcej informacji. Potem z chęcią wykorzystują je we własnych celach. Uwielbiają plotkować. Co więcej, są bardzo pamiętliwe.