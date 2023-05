Toksyczna teściowa potrafi uprzykrzyć życie niejednej panny młodej . Musimy jednak pamiętać, że wina nigdy nie leży po jednej stronie

. Musimy jednak pamiętać, że wina nigdy nie leży po jednej stronie Wśród gwiezdnej dwunastki, astrologowie wyróżniają nawet cztery znaki zodiaku, które dzięki charakterystycznym cechom osobowości aspirować mogą do miana najgorszych synowych

Te kobiety w krótkim czasie są w stanie zamienić nasze życie w piekło. Dlatego uważajmy, jeżeli data urodzenia partnerki naszego dziecka przypada w jednym z poniższych terminów

Baran (21 marca - 19 kwietnia): Uparta i nieustępliwa synowa. Trudno pójść z nią na kompromis

Nie od dziś wiadomo, że kobiety spod znaku Barana mają skłonność do dominacji. Są ambitne, ale też bardzo uparte, a gdy im na czymś zależy, dążą do celu nawet "po trupach".

W relacjach z przyszłą teściową silny charakter zodiakalnego Barana może prowadzić do wielu niepotrzebnych konfliktów. Zwłaszcza, gdy my same jesteśmy tradycjonalistkami i również lubimy postawić na swoim. Życie z nieustępliwą synową na pewno nie będzie łatwe.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia): Charyzmatyczna atencjuszka. Nie da ci dojść do słowa

Wielu astrologów za znak zodiaku najgorszej synowej uważa Lwa . To pełne uroku kobiety, które początkowo zachwycą cię pewnością siebie, elokwencją i wrodzoną charyzmą.

Na dłuższą metę mogą być jednak dla nas nie do zniesienia z uwagi na gadulstwo i pragnienie skupiania na sobie całej uwagi. Zodiakalne Lwice to atencjuszki, które podczas rodzinnego grilla nie dadzą nam nawet dojść do słowa. W ich towarzystwie możemy więc poczuć się zaniedbane i niedocenione.

Zdjęcie Synowa spod znaku Lwa dla wielu kobiet będzie trudnym orzechem do zgryzienia. Ma jeden z najsilniejszych charakterów w całym zodiaku / 123RF/PICSEL

Panna (23 sierpnia - 22 września): Skrytykuje najlepszą teściową. Wytknie nawet najmniejszy błąd

Zodiakalne Panny nierzadko uznawane są za idealne kandydatki na żony i rzeczywiście mają wiele pozytywnych cech. Są uporządkowane, ambitne, i mają świetne zdolności organizacyjne, więc potrafią zmotywować męża jak mało która kobieta.

Niestety wydaje im się również, że wiedzą wszystko najlepiej. Gdy Panny zdobędą już zaufanie przyszłej teściowej, bez ogródek wytkną jej każdą wadę. Im pewniej poczują się w naszym domu, tym częściej będą obdarowywać nas przepełnionym krytyką, zbędnym komentarzem.

Ryby (19 luty - 20 marca): Emocjonalna i nieufna. Dramatyzuje, psując humor domownikom

Ryby są znane ze swojej emocjonalnej natury. To osoby szczere i wrażliwe, które godzinami potrafią wspominać ważne chwile z życia rodziny. To miłe, lecz na dłuższą metę bywa również męczące.

Osoby spod tego znaku zodiaku mają skłonności do tego, aby każdą drobnostkę podnosić do rangi życiowego dramatu. To zaś oznacza, że trzeba stale uważać na słowa, aby przez przypadek nie urazić synowej. W przeciwnym razie wybranka syna może być na nas obrażona przez wiele tygodni.

Zdjęcie Synowa spod znaku Ryby może być prawdziwym koszmarem. Ta kobieta obraża się z byle powodu / 123RF/PICSEL

