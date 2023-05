Według astrologii daty urodzenia mają ogromny wpływ na nasz charakter, utrwalone zachowania i życiowe wybory

Na tej podstawie astrolodzy potrafią wyróżnić trzy najwredniejsze znaki zodiaku, które odnoszą się do kobiet

Sprawdź, które znaki zodiaku lubią plotkować i są żądne zemsty. Na kobiety spod tych znaków zodiaku trzeba uważać

Bliźnięta (21.05 - 20.06) - plotki to ich główna broń

Kobiety spod znaku Bliźniąt bywają bardzo wredne, co objawia się w ich głównej broni, jaką są plotki. Obgadują wszystkie osoby, których nie darzą sympatią, ponadto często wymyślają nieprawdziwe historie.

Kobiety, które są zodiakalnymi Bliźniętami są wredne, ponieważ potrafią prowadzić inteligentne rozmowy, aby jak najwięcej dowiedzieć się na czyjś temat. Zapamiętują te informacje i wykorzystują je w trakcie zemsty na nielubianej osobie. Jeśli z jakiegoś powodu ktoś zostanie ich wrogiem, to natychmiast zaczynają rozpowiadać nieprawdziwie plotki, byleby wyeliminować takiego człowieka ze swojego otoczenia.

Kobiety - Bliźnięta są wredne, fałszywe i dwulicowe. Ponadto w trakcie złego nastroju bywają krytyczne i roztargnione, wprowadzając przy tym bardzo niespokojną atmosferę. Bliźnięta cechuje także pamiętliwość, dlatego potrafią mścić się nawet nieprawdziwymi plotkami.

Zdjęcie Bliźnięta są jednym z najwredniejszych znaków zodiaku. / 123RF/PICSEL

Lew (23.07 - 22.08) - snuje intrygi i planuje zemstę

Według astrologów wredny charakter Lwa uwidacznia się w konkretnych sytuacjach. Pierwszą z nich jest złe potraktowanie, szczególnie przez mężczyzn. Zodiakalny Lew od razu przystępuje do ataku. Już samymi słowami potrafi zniszczyć swojego wroga. Oczywiście na samych słowach nie kończy swojej zemsty.

O wredności kobiet - Lwów świadczy ich mściwość. Dla swoich wrogów snują intrygi, a także planują zemsty, podczas których napawają się nieszczęściem przeciwnika.

Zodiakalny Lew potrafi być wredny, również w sytuacji, gdy zależy mu na osiągnięciu konkretnego celu. Kobieta spod znaku Lwa bardzo często "dąży do celu po trupach".

Zdjęcie Wredne znaki zodiaku. Jeden z nich to Lew. / 123RF/PICSEL

Skorpion (23.10 - 22.11) - jest mistrzynią w złośliwości

Skorpion uznawany jest za najwredniejszy, a zarazem najtrudniejszy znak zodiaku. Dlaczego? Kobieta spod znaku Skorpiona jest bardzo pamiętliwa - na zawsze zapamiętuje zadane jej rany i nigdy nie potrafi odpuścić.

Zodiakalny Skorpion cechuje się wrednością, ponieważ potrafi wdrożyć plan zemsty nawet po kilku latach. Kobieta - Skorpion jest mistrzynią w złośliwości. Podobnie jak Lew, tak i Skorpion napawa się zemstą i życzy źle swoim wrogom.

Kobieta spod znaku Skorpiona bywa zazdrosna, niepokorna, a także kłamliwa - potrafi manipulować ludźmi, co również świadczy o wredności tego znaku zodiaku. Skorpiony często wpadają w złość, przez co mogą ranić zarówno siebie, jak i swoich najbliższych. Życie z kobietą - Skorpionem nie należy do najłatwiejszych.

Zdjęcie Wredny znak zodiaku to Skorpion. / 123RF/PICSEL

