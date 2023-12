Aida Kosojan-Przybysz i jej trafne wizje

Astrologia 2024 rok to szansa na sukces i wzbogacenie? Wszystko na to wskazuje Aida Kosojan-Przybysz jest pochodzącą z Gruzji wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką. Od lat mieszka jednak w Polsce, gdzie zdobyła szerokie grono odbiorców. Jej słowa spotykają się ze sporym odzewem, a wielu z niecierpliwością czeka na kolejne przesłania.

Wizjonerka dar jasnowidzenia odkryła, mając cztery lata. Wówczas przewidziała, że córka sąsiadów nie zaginęła, a jedynie wzięła ślub i niedługo wróci do domu z mężem u boku.

Dziś Aida Kosojan-Przybysz wykorzystuje dar do pomagania innym. Wskazówkami i przesłaniami dzieli się m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jasnowidzka jest znana ze swoich trafnych wizji, a więc wielu kieruje się w życiu jej słowami.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz regularnie dzieli się wizjami i przesłaniami / Piotr BLAWICKI/East News / East News

Aida Kosojan-Przybysz o ostatnich dniach grudnia. "Pozwól przeszłości zabrać swoje"

Jasnowidzka za pośrednictwem instagramowego profilu postanowiła odnieść się do przeszłości i podkreśliła, jak ważne jest skupianie się na tym, co jest tu i teraz. "Dzisiaj dzień nieoglądania się za siebie. Nie zapraszaj przeszłości do zajęcia przestrzeni, która należy do teraźniejszości. Nie szukaj drogi do wejścia w stan smutku i żałoby po niezrealizowanych marzeniach, nie opłakuj porażek, które nimi nie są" - przekazała.

Aida Kosojan-Przybysz rok 2023 nazwała Rokiem Klucza, czyli czasem podejmowania decyzji, a także otwierania i zamykania pewnych spraw. W związku z tym, że przed nami ostatnie dni grudnia Aida Kosojan-Przybysz postanowiła poruszyć ten wątek i podkreśliła, że to wyjątkowy czas, podczas którego ważne jest zwrócenie uwagi na jedną rzecz. "Ostatni tydzień grudnia jest pięknym czasem na zamykanie za sobą drzwi. Pozwól przeszłości zabrać swoje. Nie stój w przeciągu pomiędzy starym a nowym. Ostatni tydzień w Roku Klucza to czas opuszczenia piwnicy własnych smutków. Czas wyjścia, uwolnienia się z bycia zakładnikiem własnych lęków" - napisała Aida Kosojan-Przybysz.

Instagramowy post jak zwykle spotkał się ze sporym odzewem, a w komentarzach nie zabrakło słów wdzięczności. "Dziękuję, zamykam i z uśmiechem idę", "Wspaniały post, przeczytam go dziś wiele razy", "Dziękuję za te słowa" - pisali internauci.

