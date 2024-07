Naukowcy od lat powtarzają, że uśmiech to samo zdrowie. Jest on nie tylko objawem radości i zadowolenia, ale również gestem, który pozytywnie wpływa na nasz organizm. Uśmiech bowiem łagodzi stres, dotlenia ciało, pobudza układ odpornościowy i chroni serce. Co więcej - mimo, że zwykło się go uważać za wynik dobrego nastroju, sam z siebie również jest w stanie nastrój poprawić. Badania pokazują, że nawet na wymuszony uśmiech nasz mózg reaguje tak, jakby rzeczywiście miał powody do radości.