Czas odbicia, gdzie widzimy nie koniec, a początek

Aida Kosojan-Przybysz znana ze swojego daru jasnowidzenia i coachingu duchowego, często dzieli się w mediach ze swoimi odbiorcami wizjami i przemyśleniami.

Jej słowa niejednokrotnie dodawały internautom otuchy lub delikatnie wskazywały kierunek, w którym warto podążać w danym momencie.

Tym razem polska jasnowidząca spotkała się z Magdą Mołek i podczas rozmowy dziennikarka zapytała Aidę, co przyniesie nam 2026 rok, który nadchodzi wielkimi krokami.

Zdaniem Aidy Kosojan-Przybysz rok 2026 ma być momentem, w którym to, co ukryte, zostanie odsłonięte, a to, co prawdziwe, rozbłyśnie jeszcze mocniej. Świat, jak twierdzi, stanie się lustrem. Przypomnijmy, że 2025 rok został nazwany przez Aidę przed jego rozpoczęciem "rokiem Klucza", a tym razem będzie to "rok lustra". Zdaniem jasnowidzącej rzeczywistość będzie nie tyle odbijała nasze słowa i czyny, co naszą wewnętrzną prawdę.

"Przyszła pora, żeby widzieć swoje prawdziwe odbicie w lustrze. Komunikować się ze sobą" - mówi Aida w rozmowie z Magdą Mołek.

Te słowa niosą ogromną moc. To nie proroctwo o katastrofie, lecz zaproszenie do przebudzenia. Do refleksji nad tym, co tworzymy w sobie i wokół siebie.

Duchowość w epoce odbicia. Aida zachęca do introspekcji

W duchowym sensie "rok lustra", jak określiła 2026 rok Aida Kosojan-Przybysz, może oznaczać czas samopoznania. Od dawna mistycy i nauczyciele duchowi mówią, że świat zewnętrzny jest odbiciem naszego wnętrza. Aida wpisuje się w tę starą prawdę nowym językiem i wskazuje, że 2026 rok przyniesie zderzenie z własnym cieniem i własnym światłem.

W świecie pełnym dezinformacji, przyspieszenia i chaosu, coraz więcej ludzi szuka sensu i autentyczności, co widać po szerokim gronie obserwujących poczynania Aidy.

Wizja "roku lustra" daje nam możliwość skupienia się na nas, na weryfikacji naszych potrzeb i na samopomocy.

"Lustro zawsze jest taką mistyczną rzeczą. W tym lustrze jest twoje drugie ja i czasami ono prosi o pomoc i trzeba zobaczyć, że my od siebie samych potrzebujemy większej uwagi" - przekonuje Aida.

Może właśnie dlatego słowa Aidy tak głęboko rezonują. Bo każdy z nas, choćby po cichu, wie, że świat naprawdę odbija to, kim jesteśmy, a w lustrze możemy zobaczyć się tacy, jacy jesteśmy naprawdę.

