Baran (21 marca - 19 kwietnia)

17 czerwca Merkury i Wenus wejdą do czwartego domu, co będzie początkiem lekkiego resetu. Wykorzystaj ten czas, aby podsumować, jak daleko zaszedłeś i poświęć więcej czasu rodzinie i bliskim przyjaciołom, zwłaszcza w okolicach przesilenia letniego, które nastąpi kilka dni później.

W tym miesiącu Barany powinny nadać priorytet sobie i swoim potrzebom, a zobaczą wiele pozytywnych zmian. Wsłuchaj się w głos swojej intuicji i zrób to, na co od tak dawna miałaś ochotę.

Byk (20 kwietnia-20 maja)

Mars znalazł się w twoim znaku 9 czerwca, przynosząc świeży zastrzyk energii, który możesz wykorzystać, wdrażając plan obejmujący wszystko, co masz nadzieję urzeczywistnić. Masz w sobie więcej odwagi, niż zdajesz sobie sprawę, a czerwiec to idealny czas, aby sobie o tym przypomnieć.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Gdy sezon Raka rozpocznie się pod koniec czerwca, nie zniechęcaj się, jeśli twoje życie towarzyskie nieco się zatrzyma. Zamiast tego wykorzystaj ten czas na odrobinę introspekcji. Posłuchaj głosu swojego serca i spróbuj zrozumieć, które potrzeby powinnaś zrealizować, aby poczuć się odrobinę lepiej.

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Początek miesiąca może wydawać się powolny i senny, ale poczekaj tylko, aż zacznie się przesilenie letnie 20 czerwca, które zbiega się z sezonem Raka. To twój czas, aby otrząsnąć się z szarości zimy i wykorzystać wszelkie możliwości, które ma do zaoferowania lato - zwłaszcza sezon urodzinowy.

Merkury i Wenus wkraczają do Raka 17 czerwca, co sprawi, że dni poprzedzające twoje urodziny będą idealne na wspólny romantyczny wypad z drugą połówką.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Okres od początku czerwca do końca lata to twój czas, by zabłysnąć. Pamiętasz powiedzenie o gąsienicy, która wyłania się z kokonu jako motyl? W tym miesiącu to właśnie ty. W czerwcu będziesz czerpać korzyści z kontaktów, które nawiązałeś w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Kiedy Merkury i Wenus wkroczą do twojego sennego dwunastego domu 20 czerwca, przekonasz się, że możesz potrzebować chwili, aby ponownie naładować swoje towarzyskie baterie, więc upewnij się, że to zrobisz, abyś mogła spędzić resztę lata, otaczając się bliskimi ci osobami.

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Jeśli spędziłeś pierwszą połowę miesiąca zmagając się z problemami z komunikacją, to z radością przyjmiesz wiadomość, że druga połowa tego miesiąca ma złagodzić tę presję. Skup się na konkretnych zadaniach i czerp korzyści ze swojej pracowitości.

Gdy Merkury uderzy w twój dziesiąty dom 14 czerwca, wstąpią w ciebie nowe kreatywne moce. To idealny okres, aby wziąć los w swoje ręce i zrealizować najśmielsze marzenia.

Wszystko o znakach zodiaku>> 123RF/PICSEL

Waga (23 września - 22 października)

Począwszy od 14 czerwca, pojawi się stały strumień możliwości nawiązywania kontaktów i rozwijania wiedzy w wybranej dziedzinie. Po przesileniu letnim, które nastąpi 20 czerwca, rozpocznie się wiele aktywności planetarnych w obszarze twojej kariery, więc upewnij się, że cały czas jesteś skoncentrowana na swoich osobistych celach.

Jeśli istnieje rozdźwięk pomiędzy tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie masz nadzieję być, upewnij się, że skupiasz się na rzeczach, które możesz zrobić, aby zmienić rzeczywistość.

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Czerwiec będzie idealnym czasem na ponowną ocenę niektórych relacji. W ostatnich tygodniach czerwca trudne doświadczenia, z którymi ostatnio się zmagałaś wreszcie ustąpią. Umów się na kolację z ulubionymi przyjaciółmi i pozwól sobie odetchnąć z ulgą. Najlepsze dopiero przed tobą.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Początek miesiąca stawiał przed tobą pewne wyzwania związane z pracą. To w drugiej połowie czerwca możesz spodziewać się obfitości możliwości, które powinnaś zaakceptować z szeroko otwartymi ramionami.

Gdy sezon Raka rozpocznie się 20 czerwca, wtedy naprawdę otworzą się dla ciebie nowe drzwi, pamiętaj tylko, aby nie wracać do starych wzorców, które mogą blokować błogosławieństwa, które próbują wypełnić twoje życie. Pozostań otwarta i wdzięczna za to, co już otrzymałaś, a szczęście samo zapuka do twoich drzwi.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Po przesileniu 21 czerwca Koziorożec wejdzie w pełnię księżyca, która przyniesie w twoim życiu przełomowy moment. Być może jest to codzienny rytuał, który próbowałaś wdrożyć lub ważny projekt. Jedno jest pewne, koniec czerwca przyniesie sukces na arenie, na której ciężko pracowałaś, więc znajdź odrobinę czasu, aby móc go świętować.

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Cokolwiek postanowisz w tym miesiącu, będziesz w stanie to osiągnąć. Najbardziej dotyczy to długo zaniedbywanego życia miłosnego. 19 czerwca Vesta przejdzie do Lwa, co będzie dodatkowym błogosławieństwem dla wszystkich związków, do których możesz dążyć. Szukasz wiadomości zwrotnej? Ten miesiąc przyniesie ci coś więcej niż tylko odpowiedź od osoby, którą jesteś zainteresowana.

Ryby (19.02–20.03)

Wpływ Saturna był bardzo odczuwalny w drugim tygodniu czerwca. Jednak zwiększy się ony, gdy zbliżymy się do 29 czerwca, kiedy Saturn znajdzie się w retrogradacji w twoim znaku. Możesz nie mieć teraz tyle możliwości, ile byś chciała, a to może sprawić, że poczujesz się trochę wycofana. Wygospodaruj dla siebie trochę więcej czasu.

Informacje zwrotne, które teraz otrzymujesz, są ważne i mogą mieć wpływ na to, jakie decyzje podejmiesz pod koniec miesiąca. Nadszedł czas, aby w jakiś sposób dostosować swoją postawę i być może zmienić zasady gry dla siebie.

