Jeden malowniczy park narodowy podbija sieć. 3h od Krakowa czeka cię prawdziwy raj

Z Krakowa:

• Samochodem: najwygodniej. Jedziesz przez Nowy Targ, przejście graniczne w Jurgowie, potem przez Poprad w stronę Podlesoka - to punkt startowy większości szlaków. Całość zajmuje ok. 3 godziny.

• Pociągiem: do Popradu (z przesiadką w Muszynie), potem lokalnym autobusem do Hrabušic (Podlesok). To już serce Słowackiego Raju.

• Autobusem: są prywatne busy i Flixbusy z Krakowa do Popradu. Dalej - jak wyżej - przesiadka na autobus lokalny lub taksówka.

Z Warszawy:

• Samochodem: ok. 6,5-7 godzin jazdy przez Kraków, Nowy Targ i Poprad. Warto ruszyć wcześnie rano - da się dojechać i jeszcze coś przejść tego samego dnia.

• Pociągiem: do Popradu przez Kraków i Muszynę. Z Warszawy najlepiej wyjechać wieczorem lub nocą - są połączenia z miejscem do spania.

• Autobusem: Flixbus do Krakowa, dalej przesiadka na busa lub pociąg do Popradu.