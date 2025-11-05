Spis treści: Zrozumienie, że pieniądze są energią Rytuał "przyciągania obfitości" Jak zmienić swoje nastawienie? Uwaga na typowe pułapki

Zrozumienie, że pieniądze są energią

Pierwsza zasada: pieniądze są energią - ale tylko wtedy, gdy mają ku czemu płynąć. Wróżka Merkurja wskazuje na znak Byka, na ziemski żywioł, na stabilizację, sugeruje, że przyciągnięcie pieniędzy to nie tylko "marzenie", ale działanie oparte na wartościach i zasobach.

Zadbaj o swoje środowisko finansowe - portfel, konto bankowe, budżet domowy.

Ustal, w jaki sposób pieniądze do ciebie mają przyjść (np. stały dochód, oszczędzanie , inwestycja).

Stwórz rytuał lub symbol - taki jak "natarcie portfela olejem dyniowym", aby twój umysł i podświadomość zaczęły traktować finanse jako realny zasób, nie abstrakcję.

Rytuał "przyciągania obfitości"

Nie musisz czynić nic skomplikowanego, warto jednak wprowadzić symbol, który wzmacnia intencję. Wróżka w programie halo tu polsat zauważyła, że przed nami najbardziej materialna. 5 listopada finansowa Pełni Księżyca w roku. - To będzie superksiężyc, czyli pełnia, która odbywa się w najmniejszej odległości od naszej planety- przyznała. - Należy nakarmić portfele - więc bierzemy olej dyniowy, pestki dyni i przynajmniej natrzyjmy sobie odrobinkę ten portfel, żeby nam przyciągał obfitość - poradziła.

Jak to zrobić, aby zadziałało?

Weź łyżeczkę oleju dyniowego i delikatnie natłuść zewnętrzną stronę portfela lub wewnętrzną kieszeń, w której trzymasz pieniądze. Wrzucić do portfela (lub postawić obok) kilka świeżych pestek dyni jako symbol obfitości. Powiedz na głos lub w myślach: "Przyciągam zasób. Pieniądze płyną do mnie w sposób uczciwy i trwały." Zrób to w dzień, który czujesz jako "otwarcie" - może być przy pełni księżyca, może przy początku miesiąca, kiedy wpływają wpływy.

Choć może wydawać się to dziwne, właśnie symboliczne działanie często zmienia sposób, w jaki myślimy o pieniądzach. Z lęku i niedostatku w kierunku możliwości i przepływu.

Jak zmienić swoje nastawienie?

Jesteś sceptyczna wobec tej idei? Bez odpowiedniego nastawienia cały symbol i rytuał nie będą wiele znaczyć i nie przyniosą zmian, na które czekasz. Oto trzy elementy, nad którymi warto popracować:

jakie są moje zasoby? Co już mam? Co mogę zbudować?, uznanie wartości - znak Byka , o którym wspomina wróżka, to znak ziemi: stabilny, trwały, związany z tym, co materialne. Pytaj siebie:

przepływ, nie blokada - pieniądze muszą płynąć: przyjmowanie, wydawanie, inwestowanie - wszystko to część obiegu. Jeśli portfel jest zamknięty, energia się zatrzymuje,

działanie i konsekwencja - sama magia nie wystarczy. Wróżka wskazuje na czas "superpełni" jako moment aktywacji. Ty też musisz wykonać krok: sprawdź budżet, zaplanuj oszczędności, wybadaj możliwości zarobku.

Uwaga na typowe pułapki

Oczywiście pamiętajmy, że natarcie portfela olejem, czy włożenie do niego pestek dyni nie odmieni od razu twojego życia, nie sprawi, że na koncie pojawi się tajemniczy przelew itd. Jak każde podejście, również to ma swoje ograniczenia. Najważniejsze jest, aby mieć świadomość, że ostatecznie to w naszych rękach jest nasz materialny los.

Nie liczy się tylko symbol. Jeśli nie podejmujesz żadnego działania, nie ma zmiany.

Rytuał nie zastąpi planowania finansów: budżetu, oszczędzania, spłaty długów.

Unikaj myślenia "magiczna formuła załatwia wszystko". To ty jesteś sprawcą. Rytuał wspiera.

Pieniądze nie będą wpływać z powietrza. Wróżka mówi o "nakarmieniu portfela", ale "nakarmienie" to działanie: praca, świadomość, decyzje.

Jeżeli naprawdę chcesz przyciągnąć pieniądze, zacznij od środka: od twojego nastawienia, od porządku, od symbolu, który przypomni ci, że zdobycie pieniędzy jest możliwe. Wykorzystaj moment, kiedy energia jest sprzyjająca (jak pełnia w znaku ziemskim) - wróżka wskazała właśnie ten czas jako idealny. Połącz go z konkretem: planem działania, budżetem, małymi krokami. Wtedy olśnienie nie będzie przypadkowe. Stanie się rezultatem świadomej pracy.

