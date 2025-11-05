Promocyjne ceny na przejazd Pendolino. Kto może skorzystać?

PKP Intercity regularnie organizuje promocje na przejazdy pociągami Pendolino, oferując bilety w bardzo atrakcyjnej cenie. W październiku br. taka promocja skierowana była do seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia.

W dniu 20 października br., w Europejski Dzień Seniora, każda osoba, która ukończyła 60 lat, mogła skorzystać z przejazdu pociągiem PKP Intercity na podstawie promocyjnego biletu za jedyne 1 zł. Promocja obowiązywała na przejazdy w komunikacji krajowej w klasie 2., we wszystkich pociągach przewoźnika, w tym w pociągach Pendolino.

Z najnowszej promocji PKP Intercity "Pendo za Zeta" mogą skorzystać dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Bilety w cenie 1 zł będą obowiązywać przy przejazdach jednorazowych bez przesiadek 10 grudnia 2025 r. pociągami EIP w klasie 2. Przejazd musi rozpocząć się 10 grudnia 2025 r. - zaznacza PKP. Bilety w promocyjnej cenie należy kupić najpóźniej 7 grudnia 2025 r.

Ponadto bilety promocyjne są wydawane tylko z rezerwacją miejsca do siedzenia. Jeśli w wybranym pociągu brak jest wolnych miejsc, wówczas zakup biletu jest niemożliwy. Liczba promocyjnych biletów jest ograniczona.

W regulaminie "Pendo za Zeta" czytamy, że w trakcie kontroli biletów należy okazać: bilet według promocji oraz dokument, który potwierdza wiek. Dokument, który potwierdza wiek dziecka, to m.in. dowód osobisty, paszport, książeczka zdrowia dziecka, legitymacja szkolna. Dziecko, które korzysta z promocji, może być również uczestnikiem oferty Bilet Rodzinny, Duża Rodzina. Cena biletu według promocji jest niezależna od relacji przejazdu i wynosi 1 zł brutto.

Pierwszy oficjalny przejazd Pendolino w Polsce odbył się 14 grudnia 2014 r. Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Pendolino od 11 lat w Polsce

Pierwszy oficjalny przejazd Pendolino w Polsce odbył się 14 grudnia 2014 r. Przez dekadę przewiozły 39 mln pasażerów i pokonały ok. 70 mln kilometrów. Umowa z Alstom została zawarta w maju 2011 roku i dotyczyła dostawy 20 pociągów dużej prędkości oraz budowy nowego centrum serwisowego.

Kontrakt obejmuje również utrzymanie techniczne pociągów. Nim pociągi zabrały pierwszych pasażerów, producent przeprowadził testy, które obejmowały m.in. zgodność z polską infrastrukturą kolejową.

"Wprowadzenie składów ED250 z Włoch do Polski było istotnym elementem w unowocześnianiu krajowego transportu kolejowego i poprawy jakości podróży. Wyprodukowane przez Alstom pociągi są bardzo ciche i charakteryzują się nowoczesnym designem. Czują się w nich dobrze różne grupy pasażerów - potwierdzają to statystyki PKP Intercity" - informuje PKP Intercity.

