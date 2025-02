Co przyniesie środę, 26 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana - Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych ważna będzie teraz ciepła, rodzinna atmosfera i jasne zasady. Zadbaj o swoje cztery kąty. Sprzątaj, dekoruj, naprawiaj. Coś nie musi być nowe ani doskonałe, by dawało radość. Warto odświeżyć stare znajomości, rozmówić się z ludźmi, którzy też cenią rodzinę. W finansach możesz trafić w bardzo konserwatywne, tradycjonalistyczne środowisko.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka - Karta 2 Kielichów

W relacjach osobistych możliwa będzie randka, udany flirt, rozmowa, która przyprawi o rumieniec i szybsze bicie serca. Nie trzeba jeszcze posuwać się zbyt daleko. To doskonały moment, by delikatnie wybadać intencje, sprawdzić wstępnie, czy do siebie pasujecie. W finansach możesz zdobyć dobrą posadę lub pieniądze dzięki przyjaźni oraz poręczeniu.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt - Karta 5 Kielichów

W relacjach osobistych trzeba Ci dzisiaj uważać, by nie wlać do kielicha kropli, która przepełniłaby czarę goryczy. Dobieraj słowa starannie, nie podejmuj decyzji pod wpływem złych emocji. Niby oczywiste, a jak często zapominamy o takich podstawach i wystawiamy uczucie na ciosy ślepego losu. W finansach istnieje ryzyko przecieku, strat energii, marnowania środków.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka - Karta 5 Mieczy

W kwestiach prywatnych nie stawaj przeciwko grupie. Nie zabiegaj, nie walcz, nie proś i nie groź. Nie oczekuj, że ktoś zacietrzewiony zdoła Cię zrozumieć. Niektóre bitwy lepiej przegrać, by móc szybko uwolnić się od niechcianych interakcji, zebrać siły i wygrać wojnę. W finansach pamiętaj, że system jest tak silny jak jego najsłabsza część. Pielęgnuj maszyny.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa - Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możliwe będzie spotkanie, miłosne wyznanie, szczera i pełna emocji rozmowa o winie, przebaczeniu, a także odradzającym się uczuciu. Jeśli marzysz o zupełnie nowym związku, to teraz masz na niego wielką szansę. Ktoś jest gotów opuścić gardę i poddać się emocjom. W finansach możliwy okaże się idealny projekt, dzieło serca.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny - Karta Król Kielichów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą spokojną, swobodną, a nawet nieco nonszalancką. Człowiek ten jest jednocześnie doskonałym obserwatorem. Nie ma ambicji górowania nad otoczeniem, więc z łatwością wykorzystuje jego nadzieje i lęki do własnych, ukrytych celów. Warto to podpatrywać. W finansach możesz otrzymać ofertę, jeśli nadstawisz ucha.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi - Karta 7 Kielichów

W życiu osobistym masz wiele możliwości, coś jednak powstrzymuje Cię od wyboru. Czy obawiasz się złej decyzji? A może myślisz, że koniec końców każda oferta Cię rozczaruje? Nie polegaj zbytnio na wyobrażeniach. One mogą być kompasem, ale nie mogą stać się mapą. W finansach rzecz zrobiona jest lepsza od idealnej. Nie wpadaj w pułapkę perfekcjonizmu.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona - Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych jest obecnie o co najmniej jedną osobę za dużo, by układ był komfortowy i pozwalał Ci się rozwijać. Upewnij się, czyj głos słyszysz w swojej głowie, czyje potrzeby stawiasz na pierwszym miejscu, kogo się obawiasz, o kogo pragniesz się najbardziej troszczyć. W finansach nagła przeszkoda może spowolnić, ale nie zatrzymać proces.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca - Karta As Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może podać Ci swoje serce na złotym talerzu. Bezbronność porusza, a świadczy o wielkim zaufaniu oraz niezłomnej sile. Kochająca osoba pragnie zaryzykować kontakt bez względu na wynik. To dobry moment, by omawiać przełomowe decyzje w związku. W finansach możliwy będzie awans, spadek, otrzymanie pieniędzy.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca - Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możliwe będzie przebudzenie, odkrycie prawdy, odrzucenie iluzji. Zobaczysz kogoś takim, jaki jest. Ten widok Cię nie przestraszy i nie odrzuci. Masz również wielką szansę, by poradzić sobie z problemem, który prześladuje Cię od lat. Doprowadzisz do przełomu. W finansach możliwy sukces w branży związanej z terapią uzależnień.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika - Karta Rycerz Denarów

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który broni się przed porywami namiętności i skrywa starannie swoje myśli. Uczucia wyrazi jedynie poprzez działanie. Jeśli ktoś często wyświadcza Ci przysługi i zawsze jest "pod ręką", to może warto spojrzeć na niego przychylnie? W finansach Twoja osoba nie będzie tak ważna jak Twoja oferta. Ma to plusy!

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb - Karta Diabeł

W relacjach prywatnych przemyśl, co jest dla Ciebie ważne, jakie wartości stawiasz na piedestale. Gdy mowa o drugiej osobie, nie słuchaj jej bezkrytycznie, tylko patrz, co robi. Każdy z nas bywa niekonsekwentny, a czasem posuwamy się do drobnych oszustw. Źle jednak, gdy staje się to regułą. W finansach ktoś wymaga niemalże wszystkiego, a nie oferuje w zamian nic.

