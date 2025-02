Zodiakalny Koziorożec to zdecydowanie największy konserwatysta wśród wszystkich znaków. Twardo stąpa po ziemi, nie lubi zmian, ceni sobie za to poczucie stałości i pewności. Koziorożec zachowuje się zazwyczaj w sposób bardzo sformalizowany i oficjalny, a czasem wręczy sztywny. Co ciekawe, potrafi być taki nawet w kontaktach z bliskimi. Nic dziwnego, że Koziorożec rzadko uznawany jest za sympatycznego...

Cała prawda o Koziorożcu jest jednak inna - ten zodiak lubi i potrafi się dobrze bawić, chętnie imprezuje, podróżuje i korzysta z kulturalnej oferty miejsca, w którym mieszka. Koziorożec lubi tańczyć i zazwyczaj ma do tego spory dryg, a ponieważ w pracy daje z siebie wszystko, w weekend odreagowuje na parkiecie.

Koziorożec to chyba najbardziej odpowiedzialny ze wszystkich znaków zodiaku. Perfekcyjnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest bardzo pracowity, solidny i nie szuka na siłę łatwych rozwiązań. Wytrwale dąży do wyznaczonego sobie celu, ale ponieważ wierzy, że aby coś osiągnąć, trzeba się mocno wysilić, to nie umie działać na luzie i ze spokojem, ale "zaharowuje" się niemal ponad swoje siły.

Koziorożec wytrwale i krok po kroku wspina się po szczeblach kariery, a ludzie, którym zwycięstwa i sukcesy przychodzą łatwo i na pozór bez większego wysiłku mocno go denerwują. On sam jest bowiem tak zdyscyplinowany, odpowiedzialny, cierpliwy, konsekwentny i pracowity, że po prostu nie wierzy w przypadki. Takie podejście może być też spowodowane jego wrodzonym pechem - Koziorożec przyciąga go wręcz w magiczny sposób i musi ciężko "zapracować sobie na szczęście".

To najbardziej pechowy znak zodiaku. Magnes na nieszczęścia

Według większości astrologów, Koziorożec to najbardziej pechowy z wszystkich znaków zodiaku. Niektórzy nazywają go wręcz prawdziwym magnesem na nieszczęścia i niestety, jest w tym całkiem sporo prawdy. W przeciwieństwie do Strzelca, który wciąż przyciąga do siebie pozytywne zdarzenia, życzliwych ludzi i pomyślne zbiegi okoliczności, Koziorożec musi walczyć z przeciwnościami losu. Na szczęście, ten wyjątkowo wytrwały i pracowity znak zodiaku potrafi każdą pechową sytuację przekuć w lekcję na przyszłość i wyciągnąć z niej wnioski.

Koziorożec ma zazwyczaj w życiu pod górkę i wszystko, co udaje mu się osiągnąć, jest efektem jego ciężkiej pracy. Pewnie dlatego, nawet towarzyszący mu przez całe życie pech nie jest w stanie go zatrzymać!

