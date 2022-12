Spostrzegawcze osoby każdego dnia mogą zauważać w swoim życiu różne powtarzające się znaki. Jeśli pojawiają się w postaci liczb, warto sprawdzić, co mówi o nich numerologia.

Dlaczego przypisujemy liczbom znaczenie?

Obszar wiedzy, który zajmuje się badaniem znaczenia liczb i ich oddziaływania na nasze życie to numerologia. Według niej liczby mają bardzo duży wpływ na ludzkie losy. Istnieją praktycznie od początku istnienia człowieka i opisują otaczającą nas rzeczywistość. Numerologia stara się zgłębić tajemniczą moc liczb. Eksperci w tej dziedzinie potrafią określić za ich pomocą charakter osoby, jej talenty i życiowe cele. Często udaje im się także wyliczyć najlepszy czas dla każdego indywidualnie na inwestycje, podróże lub życiowe plany.

Można spotkać się z opinią numerologów, którzy twierdzą, że każda liczba ma swoje wibracje. Nie jest to jednak potwierdzony mechanizm działania. Każda liczba ma także przypisane symboliczne znaczenie. Kierując się tym myśleniem, można wyróżnić liczby pechowe i szczęśliwe.

Liczby, które przynoszą pecha

Pechowe liczby mają swoje źródło również w przesądach i wierzeniach. Te, które przynoszą nieszczęście, w różnych kulturach mają inne pochodzenie lub znaczenie. Oto kilka najpopularniejszych i najciekawszych przykładów.

13 - chaos i anarchia

Zdjęcie Pechowy piątek, 13 /123RF/PICSEL

W krajach europejskich najbardziej popularna pechowa liczba to trzynastka. Jedno z wyjaśnień mówi, że zła sława tej liczby wynika z poprzedzającej ją 12, która oznacza doskonałość i porządek. Wynika to z liczby 12 apostołów, 12 miesięcy w roku, 12 godzin na zegarze, a nawet 12 znaków zodiaku. Boskie znaczenie liczby 12 stawia 13 w złym świetle. Stąd wynika myślenie, że 13 nie mieści się w idealnym świecie i jest złym znakiem. Zaburza harmonię, wprowadza chaos i anarchię, a nawet jest liczbą szatana. Inna nazwa na nią to także diabelski tuzin.

Zła fama liczby może być także skutkiem tarota. 13 karta w tarocie symbolizuje Śmierć. Uznaje się ją również za zwiastun metamorfozy i przemian, które nie będą ani proste, ani przyjemne.

4 - zwiastun śmierci

Pechowość czwórki pochodzi z kultury chińskiej. Okazuje się, że w tym języku liczba cztery brzmi fonetycznie tak jak słowo "śmierć". Jedyna różnica to zapis. Kierując się zasadą przyciągania, według której to, co wysyłamy światu, do nas wraca, Chińczycy unikają czwórek w każdy możliwy sposób. W budynkach mieszkalnych pomija się nazywanie pięter oraz pokoi czwórkami oraz nie używa się ich w numerach telefonów i na tablicach rejestracyjnych.

W numerologii liczba cztery oznacza utknięcie i brak możliwości dokonania zmian.

9 - wielki ból

Zdjęcie Dziewiątka to ból / 123RF/PICSEL

Przypadek liczby dziewięć jest bardzo podobny do czwórki. W tym wypadku to Japończycy są źródłem tego przesądu. Dziewiątka w ich języku brzmi łudząco podobnie do słowa "cierpienie". Z tego powodu należy wystrzegać się tej liczby.

W numerologii dziewiątka nie ma wcale pejoratywnego znaczenia. Jest symbolem dużej wrażliwości i mocnej intuicji. Jeśli jednak rozwiniemy naszą interpretację, możemy zidentyfikować nadwrażliwość i zdolność do postrzegania więcej jako źródło cierpienia, niemiłych doświadczeń lub przykrych refleksji.

23 - to zła wiadomość

Liczba 23 to najmłodsza spośród pechowych liczb. Jest silnie zakorzeniona w kulturze amerykańskiej. Uwagę na nią zwrócił pisarz William S. Burroughs. Mężczyzna opisał związek z nieszczęśliwymi wypadkami, a liczbą 23, które zauważył. Od tego czasu zła sława otaczająca dwudziestkę trójkę rozprzestrzeniła się.

Dlaczego boimy się liczb?

Jak w wielu przypadkach, tak i tutaj możemy spotkać się z osobami, które przywiązują dużą wagę do liczb, a nawet panicznie się ich boją. Ten lęk nosi nazwę arytmofobii i może nawet powodować strach przed dokonywaniem obliczeń. Istnieje przekonanie, że fobia ma swoje korzenie w początkach naszej cywilizacji, kiedy zaczęliśmy używać cyfr do opisywania i porządkowania rzeczywistości. Zjawisko to ma być podświadomym lękiem przed potęgą liczb.

