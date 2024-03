Numerologia - chociaż uznawana za pseudonaukę, w niektórych kulturach nadal cieszy się ogromną popularnością. Niektórzy przypisują poszczególnym liczbom konkretne właściwości i wierzą np. w to, że mieszkanie pod konkretnym numerem może przynosić szczęście lub pecha. Część osób z liczb stara się natomiast wyczytać swoją przyszłość, m.in. za pomocą daty urodzenia.

Numerologia chińska

Również w chińskiej numerologii liczby nie stanowią wyłącznie symboli matematycznych. Posiadają głębokie znaczenie kulturowe i duchowe. Numerologia chińska jest znana również jako "Liczby Lo Shu". Jeden z najstarszych systemów numerologicznych na świecie swoje początki bierze w starożytnych Chinach. Zgodnie z tradycją każda liczba ma swoje znaczenie i wpływa na życie danej osoby.

W Chinach część osób do dziś wierzy, że konto bankowe, piętro budynku, numer telefonu czy adres zamieszkania mają znaczenie. Niektóre z liczby przynoszą pecha, a inne z kolei uchodzą za szczęśliwe. Oto liczby, które zdaniem Chińczyków mają przynosić dobrobyt i szczęście.

Za szczególnie szczęśliwe, uchodzą liczby to 2,6,8 i 9. Jakie jest ich znaczenie?

Dwa

Dwójka w chińskiej numerologii symbolizuje wspólnotę. Oznacza dobrobyt, łatwe osiąganie zamierzonych celów i karierę. Cyfra jest też kojarzona z partnerstwem i wsparciem.

Sześć

Szóstka ma mieć właściwości przyciągające bogactwo, dobra materialne. Jest też dobrym znakiem, jeśli chodzi o usuwanie przeszkód pojawiających się na drodze do celu. Wiąże się ze słowami "płynąć", "przepływać", co ma sprawiać, że to, co sobie zamierzymy, zakończy się happy endem.

Osiem

Ósemka to przede wszystkim pieniądze, sukces, pomyślność, dobrobyt, ale i odwrócony znak nieskończoności. Cyfra ta ma przede wszystkim działać jak magnes na sukcesy zawodowe i związane z nimi korzyści materialne. Uchodzi za bardzo szczęśliwą cyfrę. Kształt Ósemki jest symetryczny, co dodatkowo ma gwarantować harmonię, równowagę. Nie bez powodu uchodzi za ulubioną cyfrę osób prężnie działających w biznesie. Takie osoby dbają o to, by Ósemka pojawiała się w adresie firmy, cenach oferowanych produktów czy nieruchomości. Zdarza się nawet, że cyfra widnieje w nazwie firmy czy przedsiębiorstwa.

Dziewięć

Za szczęśliwą cyfrę uchodzi również Dziewiątka, będąca symbolem jedności Ziemi i Nieba. Cyfra ma pomóc w przyciągnięciu dostatniego życia i uznania w otoczeniu. To jednak nie wszystko, bo w końcu to Dziewiątka jest największą liczbą pojedynczą. To sprawia, że przypisywane są jej inne magiczne właściwości. Jest również symbolem wiecznej miłości.

W gronie szczęśliwych liczb znajdują się również Trójka symbolizująca narodziny i życie oraz Osiemnastka - jedyna dwucyfrowa liczba przynosząca pomyślność.

