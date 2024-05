Horoskop dzienny na 5 maja dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Nie pozwalaj się dziś wszystkim wykorzystywać. Musisz jasno wytyczyć granice i sam się ich trzymać. Niech każdy wie, na co może sobie pozwolić a na co już nie. W drugiej połowie dnia postaraj się, zafundować sobie, chociaż odrobinę przyjemności. Należy ci się, zwłaszcza w wolnym dniu.

Horoskop dzienny dla Byka

Ciężko ci dziś będzie zebrać myśli, które i tak krążą wokół samych przyjemnych chwil tego weekendu. Tym bardziej że dziś czeka cię bardzo miła rodzinna impreza. Jeśli masz jakieś zadania do wykonania, lepiej zrób je jak najszybciej, bo potem to już w ogóle myślał będziesz tylko o rodzinnej imprezie.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Czasami, najlepsze wyjście z sytuacji, to milczenie w myśl znanego porzekadła, że mowa złotem a milczenie jest srebrem. Dlatego też, jeśli masz coś komuś powiedzieć, a to coś ma tego kogoś zaboleć, to lepiej dziś trzymaj język za zębami. Po prostu nie będziesz dobrze zrozumiany, a to znów może ci przysporzyć kłopotów.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Dziś jest idealny dzień do tego, by zrobić coś wspólnie z drugą połówką. Wyjście na randkę to może być dobry początek. Dawno nie byliście na randce i pora sobie przypomnieć, jak to jest. Zaś samotne Raki, mogą dziś sobie pozwolić również na randkę, ale taką w ciemno. Nowo poznana osoba okaże się bardzo interesująca.

Horoskop dzienny dla Lwa

W twoim otoczeniu znajduje się pewna osoba, z którą rozmowa, rozwiąże twoje bieżące problemy. Po prostu zaufaj swojej intuicji a ona podpowie ci, kto to jest. Również, staraj się, nie martwić na zapas ani nie projektuj w sobie lęków. Wszystko jest na najlepszej drodze do pozytywnego zakończenia.

Horoskop dzienny dla Panny

Nie zawsze warto stawiać na swoim. Czasami dobrze jest odpuścić dla własnego zdrowia psychicznego, ale i zdrowia innych. Dzień może być ciężki, ale dasz dziś radę pokonać wszelkie jego trudności. Nie bój się mylić czy nawet potykać. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Przyznanie się do błędu to żaden wstyd.

Horoskop dzienny dla Wagi

Musisz dziś głęboko przemyśleć swoje nastawienie do ludzi. Cały czas żyjesz przeszłością oraz sprawami z nią związanymi. Dziś znów wraca przeszłość, a ty, zamiast cieszyć się wolnym dniem, masz głowę pełną myśli. Pora stawić czoła przeszłości i rozliczyć ją raz na zawsze. Nie będzie tak źle, jak ci się wydaje.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Przez cały dzień będziesz dziś niespokojny i chodził będziesz po całym mieszkaniu siejąc nerwową atmosferę. To do głosu dochodzi pewna myśl o osobie, z którą dawno nie miałeś kontaktu, a korci cię, by się do niej odezwać. Zrób to! Te myśli to dobry znak, że musisz się dziś do niej odezwać i zaproponować spotkanie. Zrób w końcu ten pierwszy krok!

Horoskop dzienny dla Strzelca

Musisz dziś zmobilizować się do zrobienia rzeczy, na które kompletnie nie masz ochoty, a które to trzeba wykonać i to koniecznie dziś. Zrób to jak najszybciej. Potem będziesz mieć więcej czasu dla siebie. Wieczór zapowiada się bardzo udanie. Pozwoli ci on na zapomnienie trudów dnia.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Jak się mawia, sport to zdrowie. Ale w twoim wydaniu sport, okazać się może szkodliwy. Wynika to z nadmiaru. Nie umiesz się opamiętać i nadwyrężasz swój organizm, zwłaszcza kręgosłup. Musisz dać ciału odpocząć i więcej go tak nie forsować. Pamiętaj, by dziś, położyć się wcześniej spać.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Odpuść sobie dziś wszelkie zajęcia, które wymagają uwagi oraz użycia siły. Niech to będzie twój dzień pełen odpoczynku i relaksu. Wieczór poświęć dziś sobie oraz swojej ukochanej osobie. Zacznij od kolacji, którą sam przygotujesz. To bardzo umocni wasz związek. A co będzie potem, to już tylko kwestia wyobraźni.

Horoskop dzienny dla Ryb

Spotkasz się dziś z osobą, z twojego otoczenia, ale to osoba, która wcale nie życzy ci dobrze. Zastanów się nad tym, czy wciąż widzisz sens, dalszego kontynuowania tej znajomości. Może dziś, warto powiedzieć stop tej relacji? Bardziej ufaj swojej intuicji, ona przecież jeszcze nigdy ciebie nie zawiodła.

