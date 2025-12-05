Spis treści: Wydawanie pieniędzy w mikołajki - zaproszenie pecha? Dobry zwyczaj? Nie pożyczaj Jakich prezentów nie dawać na mikołajki? Wróżka Aida stanowczo odradza. Takie prezenty to najgorsza opcja

Wydawanie pieniędzy w mikołajki - zaproszenie pecha?

Chcesz sprawić bliskim prawdziwą radość? Nie zostawiaj kupowania mikołajkowych podarunków na ostatnią chwilę. Gorączkowe bieganie po sklepach dwie godziny przed umówionym spotkaniem skończy się nie tylko zadyszką. Istnieje przekonanie, według którego wydawanie pieniędzy w mikołajki przynosi finansowego pecha.

Oczywiście, nie chodzi o podstawowe zakupy i produkty pierwszej potrzeby. Mowa tu przede wszystkim o prezentach dla bliskich. Zresztą, jeśli poszukiwanie upominków zaplanujesz trochę wcześniej, zyskasz większą szansę na znalezienie naprawdę trafionych podarunków, bez zadowalania się przypadkowymi, nieprzemyślanymi gadżetami i bibelotami.

W mikołajki nie zaleca się również wydawać większej sumy pieniędzy. Dawniej uważano, że dzień symbolizujący hojność św. Mikołaja może paradoksalnie "rozszczelnić" domowy budżet. Jeśli tego dnia portfel był opróżniany i lżejszy niż zwykle, zwiastowało to pogorszenie finansów w przyszłym roku.

Nie zostawiaj kupowania prezentów na ostatnią chwilę Macniak 123RF/PICSEL

Dobry zwyczaj? Nie pożyczaj

W dawnych opowieściach często powtarzano, by unikać pożyczania pieniędzy komukolwiek. Wierzono, że wraz z nimi z domu odpłynie dobra energia dostatku. Tak samo nie powinno się samemu zaciągać pożyczek, co z kolei mogłoby zapowiadać wpadnięcie w długi w kolejnych miesiącach.

Przekonania te współgrają zresztą z astrologiczną symboliką grudnia. Miesiąc ten uznawany jest za okres "energetycznego" zamykania roku. Taki moment sprzyja porządkom i finalizowaniu niezałatwionych do tej pory spraw, a nie wchodzeniu w kolejne zobowiązania.

Jakich prezentów nie dawać na mikołajki?

Istotna symbolika nie pominęła prezentów, które jednoznacznie kojarzą się z 6. grudnia. Czego lepiej nie wręczać? Zbyt drogie podarunki kojarzone w dawnych wierzeniach były z przepychem, który sprowadza do domu zazdrość i napięcie. Dlatego lepiej, by upominki traktować jako miły gest, bez wydawania fortuny.

Okazuje się, że zakazanym prezentem w mikołajki są kwiaty. Raczej nie lądują na listach życzeń najmłodszych, ale kobiety często są obdarowywane efektownymi bukietami. Z realizacją takiego pomysłu lepiej się wstrzymać. Kwiaty kojarzone są z rózgą, której otrzymanie było karą dla urwisów, a nie miłym gestem doceniającym ludzkie starania. Wierzono, że cięte kwiaty, zwłaszcza te z kolcami, miały przynosić chłód do relacji i niepokój w całym domu.

Wróżka Aida stanowczo odradza. Takie prezenty to najgorsza opcja

Aida Kosojan-Przybysz, najpopularniejsza polska wizjonerka, znana jest z przekazów dotyczących uważności, harmonii i duchowej ochrony. Na swoim kanale w serwisie YouTube zabrała głos również w kontekście znaczenia końcówki roku oraz prezentów, jakich nie należy dawać i przyjmować w mikołajki oraz święta. Wzajemne obdarowywanie prezentami nazywa "mistycznym momentem".

Są rzeczy, które przynoszą nam szczęście, ale są również takie rzeczy, które napawają nas niepokojem. W mojej rodzinie nigdy nie dawało się przedmiotów ostrych - nożyc, noży.

Wspomina również o zasadzie, którą kierowała się jej babcia. Nigdy nie wręczyłaby drugiej osobie ani sama nie przyjęłaby chusteczek. Według przesądu w ten sposób człowiek dzieli się swoimi smutkami i łzami. Kiepskim pomysłem na prezent dla drogiej nam osoby są buty - zwiastun odejścia, a także zegarek, który może spowodować zatrzymanie się czasu i wyczerpanie energii miłości.

