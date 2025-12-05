Masz takie cytryny w domu? Natychmiast je wyrzuć. Wydano pilny alert

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Auchan wydała pilne ostrzeżenie ws. produktu spożywczego, który jest wycofywany ze sprzedaży. W cytrynach sprzedawanych w Auchan wykryto przekroczenie dopuszczalnej substancji chemicznej. Konsumenci posiadający cytryny wskazane w komunikacie nie powinni ich spożywać.

Filiżanka z napojem udekorowanym plasterkiem cytryny oraz talerz z kilkoma plasterkami cytryny, całość utrzymana w ciepłej kolorystyce, światło podkreśla świeżość owoców
Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży cytryny pochodzące z TurcjiCanva ProINTERIA.PL

Uwaga na cytryny z niebezpieczną substancją

Sieć Auchan informuje, że w trosce o bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie klientów, podjęto decyzję o wycofaniu z rynku określonych cytryn. Decyzję podjęto w związku z przekroczeniem najwyższego dopuszczalnego poziomu etoksazolu w cytrynach pochodzących z Turcji.

Etoksazol to insektycyd służący do zwalczania przędziorków, zwłaszcza w uprawach roślin ozdobnych m.in. w szklarniach, pod osłonami i ogrodach oraz na drzewach owocowych i orzechowych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Cytryny luz pochodzenie Turcja

Importer: Consorfrut Polska Sp. z o.o.

Data przydatności / Numer partii /: 419137150125 Turcja

Auchan apeluje do klientów

Osoby, które posiadają cytryny opisane w komunikacie, nie powinny ich spożywać. Cytrusy należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały kupione. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany.

Zobacz również:

Które produkty spożywcze wspierają procesy związane z usuwaniem toksyn z organizmu?
Porady

Usuwają toksyny, wspierają organizm. Jedz je częściej, a szybko poczujesz różnicę

Karolina Woźniak
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 158: Aneta ZającINTERIA.PL

Najnowsze