Uwaga na cytryny z niebezpieczną substancją

Sieć Auchan informuje, że w trosce o bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie klientów, podjęto decyzję o wycofaniu z rynku określonych cytryn. Decyzję podjęto w związku z przekroczeniem najwyższego dopuszczalnego poziomu etoksazolu w cytrynach pochodzących z Turcji.

Etoksazol to insektycyd służący do zwalczania przędziorków, zwłaszcza w uprawach roślin ozdobnych m.in. w szklarniach, pod osłonami i ogrodach oraz na drzewach owocowych i orzechowych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Cytryny luz pochodzenie Turcja

Importer: Consorfrut Polska Sp. z o.o.

Data przydatności / Numer partii /: 419137150125 Turcja

Auchan apeluje do klientów

Osoby, które posiadają cytryny opisane w komunikacie, nie powinny ich spożywać. Cytrusy należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały kupione. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 158: Aneta Zając INTERIA.PL