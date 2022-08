Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała astrolożka Monika

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - BARAN

Ktoś zaufa ci bardzo mocno i powierzy swoje tajemnice. Pod żadnym pozorem nie wolno ci ich wyjawić, inaczej raz na zawsze stracisz zaufanie tej osoby.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - BYK

Samotne Byki mają dziś szansę poznać kogoś z innego kraju. Będzie to początek nowej, ciekawej znajomości z szansą nawet na udany romans i w końcu związek.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Pamiętaj, że zawsze masz wybór, zawsze możesz powiedzieć dość. Dotyczy to bycia w toksycznej relacji partnerskiej. Przemyśl sprawę i zacznie z tym robić porządki.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - RAK

Otrzymasz dziś dobrą wiadomość, a nawet intratną propozycję. Pomyśl, czy z niej nie skorzystać, gdyż niesie to ze sobą awans zawodowy oraz znacznie lepsze wynagrodzenie.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - LEW

Gniew bardzo źle działa na nasze organizmy, zwłaszcza na serce. Postaraj się go pozbyć, otwórz się na wybaczanie oraz na zaczynanie wszystkiego od nowa, szybko poczujesz radość życia.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - PANNA

Nie warto robić nic na siłę. Wypróbuj moc kompromisu. On skrusza często zatwardziałe idee, a nawet łamie serca. Zachowaj tylko równowagę w działaniu, a zobaczysz, jak wszystko układa się po twojej myśli.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - WAGA

Załatwisz dziś z szefem wiele ważnych spraw. To dzień na zawieranie nowy umów z klientami. Jeśli dobrze go rozplanujesz, to zyskasz bardzo wiele. W bankach i urzędach też wszystko załatwisz.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - SKORPION

Wydarzyć się może dziś coś przykrego dla ciebie. Pamiętaj jednak, że każde takie doświadczenie to lekcja na przyszłość. Dodatkowo otrzymasz dużo siły do pokonywania trudności.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - STRZELEC

Możesz odnieść dziś sukces w kwestiach, które do tej pory wydawały się być poza twoim zasięgiem. To nauczka, by zawsze mierzyć wysoko i mocno w siebie wierzyć.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - WODNIK

Masz dziś szansę wprowadzić swoją firmę na wyższy poziom rozwoju. Podpiszesz korzystne umowy, które pozwolą rozszerzyć zakres działalności na inne pola. Warto dbać o rozwój.

Horoskop dzienny na piątek, 19 sierpnia 2022 r. - RYBY

Bądź dziś uważna. Inaczej ważne sprawy i szanse mogą przejść ci koło nosa. Szukaj inspiracji dookoła siebie. Czekanie na kolejne okazje może być zbyt długie i monotonne. Nie śpij!