Byk

Byk to znak zodiaku, który, jak mało co, ceni sobie w życiu wygodę. Uwielbia luksusowe, bezproblemowe życie, pełne materialnych dóbr. Byk jest bardzo cierpliwy i wytrwale dąży do celu, więc zazwyczaj udaje mu się takie wieść.

Byk nie odmawia sobie niczego - uwielbia zarówno dobrze zjeść jak i wyglądać, kocha podróże, noclegi w luksusowych miejscach, egzotyczne wycieczki - po prostu lubi czuć się dopieszczony. Mimo to, potrafi oszczędzać, ma także tendencję do nadmiernego gromadzenia majątku, ale większość i tak uznaje to za jego zaletę.

Byk jest solidnym pracownikiem i można na niego liczyć, ale nie lubi się przepracowywać i robi tyle, ile uzna za wystarczające. Byk pracuje po to, by zarobić, a potem planuje już tylko oddać się słodkiemu lenistwu. To właśnie lenistwo i materializm postrzegane są jako największe wady Byka, ale z drugie strony: czy żyje się po to, by pracować?

Ryby

Ryby to bardzo tajemniczy znak zodiaku, posiadają artystyczną naturę, interesuję się ezoteryką oraz wszystkim co zmysłowe i...nie lubią się przepracowywać, a finanse nie są ich mocną stroną. Ryby nie mają smykałki do interesów, żyją we własnym, zamkniętym święcie i tylko od czasu do czasu marzą o luksusie, którego nigdy nie osiągną - wystarczy przecież, by starczyło do pierwszego.

Ryby mają wielkie ambicje i aspiracje, ale ciężko im zagrzać miejsca w jednej pracy, więc wciąż poszukują zajęcia idealnego. Kochają zawody artystyczne i to właśnie w nich spełniają się najbardziej, ale ich energia szybko się wyczerpuje, więc na tle tak obrotnych znaków zodiaku jak Baran czy Koziorożec wypadają blado i uznawane są za leniwe.

Wodnik

Wodnik to bardzo oryginalny znak zodiaku - prawdziwy wizjoner i odkrywca, który pragnie poznać wszystkie tajemnice świata, ceni sobie wolność i nie znosi rutyny. To wszystko sprawia, że całe życie szuka swojego szczęścia, miejsca na ziemi, idealnego partnera czy dającej satysfakcję pracy. Jest bardzo kreatywny, lubi pieniądze i chce żyć w dostatku, pod warunkiem jednak, że zarabia je robiąc rzeczy, które kocha.

Człowiek urodzony pod znakiem Wodnika dąży do tego, by uprawiać wolny zawód. Nie znosi mieć nad sobą szefa, nie lubi, gdy ktoś go kontroluje, ceni sobie za to wolność i swobodę. Wodnik nie będzie także pracować na etacie - rutyna go zabija, a on wciąż potrzebuje nowych wyzwań.

Wodniki potrafią ciężko pracować pod warunkiem, że praca nie jest odtwórcza i nie uważają ją za bezsensowną - w przeciwnym razie potrafią lenić się całymi dniami!

