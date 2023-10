Spis treści: 01 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - RYBY

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - BARAN

Zainteresujesz się dziś tym, co słychać u twoich znajomych, tych bliższych jak i tych dalszych. Poczytasz sobie w spokoju plotki o znanych i mniej znanych. Samotne Barany niech dziś nie liczą na randki zaś te, będące w związkach, mogą dziś dyskretnie podpatrzeć, czego brakuje drugim połowom i starać się im to zapewnić. Mowa tu nie tylko o dobrym jedzeniu.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - BYK

W sprawach miłości staraj się dziś nie być aż tak bardzo bezpośredni, zwłaszcza gdy dotyczy to twoich bliskich znajomych i przyjaciół. Ktoś może czuć się urażony bezpośredniością pytania, jakie zadasz właśnie w sprawach relacji miłosnych. Nie każdy jest tak otwarty na te sprawy jak ty. Musisz zatem mieć się na baczności w rozmowach z innymi.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Znajdziesz dziś czas na to, by skupić się na swoich marzeniach i nawet zacząć je realizować. Znajdziesz też do tego sojuszników i pomocników. Będziesz przykładem dla innych bliskich, że należy swoje sprawy brać w swoje ręce. Teraz jest czas działania, a nie gdybania. Wieczorem spotkaj się ze swoim dawno niewidzianym kolegą.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - RAK

Dzisiejsze żarty lepiej zachowaj dla siebie. Ktoś może poczuć się nimi urażony, gdyż opacznie je zrozumie. Jeśli jesteś kierowcą, staraj się dziś uważać za kierownicą. Lepiej się nie rozpraszaj na boki, bo podróż może się szybciej zakończyć dla ciebie. Wieczorem postaraj się dziś nie robić nic. To czas na regenerację.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - LEW

Staniesz dziś przed koniecznością wyboru, bo ktoś wymagał od ciebie będzie jasnej i konkretnej odpowiedzi. Musisz być w tym szczery i jasno określić to, co siedzi ci w głowie. Samotne Lwy mogą dziś spokojnie udać się na randkę. Nie warto tylko do razu zbyt mocno się angażować. Warto poznać intencje tej osoby.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - PANNA

Oddasz się dziś w pełni rozrywkom. To będzie bardzo udany czas. Dodatkowo zainteresujesz się czymś dla ciebie zupełnie nowym. To może być nawet coś z dziedziny ezoterycznej. Aura dnia sprzyja tajemnicom i ich rozwiązywaniu również. Poza tym zejdź czasami na ziemię i zajmij się codziennymi sprawami.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - WAGA

Postawisz dziś na dobrą zabawę oraz na seksualne przygody. Jasno sprecyzujesz swoje oczekiwania odnośnie tych spraw. To ułatwi ci wszelkie poszukiwania oraz pozwoli uniknąć rozczarowań. Dzisiejsza randka będzie udana, ale ty wciąż nie chcesz się angażować w nic poważnego. Wciąż uważasz, że jeszcze masz czas na związek z prawdziwego zdarzenia.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - SKORPION

Twoje dzisiejsze samopoczucie będzie bardzo udane. Dobrze będziesz się czuł sam ze sobą, ale i wśród swoich najbliższych. Nawet jeśli natrafisz na trudną sytuację, to i tak pozytywnie na nią spojrzysz, co spowoduje, że szybko ją rozwiążesz i wszystko będzie dobrze. Wieczorem, dla własnego zdrowia, udaj się na spacer. To zawsze dobrze robi przed snem.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - STRZELEC

Dzisiejszy dzień sprzyja romansowaniu. Ale ty sam musisz przejąć dziś inicjatywę. Przygotuj odpowiednio się do tego. Zaproś kogoś na romantyczny spacer, a po nim miej przygotowany pokój do randki. Niech będzie w nim nastrojowe światło. Reszta sama się ułoży. Pozwól zadziałać wyobraźni a magia miłości dziać się będzie sama.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - KOZIOROŻEC

Bądź ostrożny w obdarowywaniu zaufaniem nowo poznanych osób. To tak nie działa. Radość z nowych przyjaciół nie może przyćmić ci zdrowego rozsądku. Może na twej drodze stanąć ktoś, kto będzie chciał wykorzystać twoje nastawienie, a to już nie będzie dobre. Stawiaj granice i nie stawiaj swoich potrzeb poniżej potrzeb innych.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - WODNIK

W sprawach miłości poczujesz dziś rozczarowanie. Twoje oczekiwania rozminą się z tym, czego możesz spodziewać się od drugiej osoby. Poczujesz się trochę oszukany, że tak to właśnie wyszło, a miało być przecież zupełnie inaczej. To nie jest twój dzień na radowanie się z miłości. Musisz to po prostu przeczekać.

Horoskop dzienny na 22 października 2023 r. - RYBY

Zachowasz dziś pozytywne nastawienie mimo kilku życiowych potknięć. Nie wszystko bowiem pójdzie po twojej myśli, ale z każdą minutą docenisz właśnie ten stan rzeczy. Dobrze, że w działaniu jesteś konsekwentny. To przyniesie ci wymierne korzyści. Wciąż bierz sprawy w swoje ręce, a zawsze wychodził będziesz z opresji obronną ręką.