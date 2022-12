Spis treści: 01 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 ​Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 ​Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - BARAN

Będzie dziś w tobie sporo wewnętrznych sprzeczności oraz niewytłumaczalnych obaw. Wynikać to będzie ze snu, jaki przyśnił się tobie ostatniej nocy. Jeszcze nigdy sen nie był realistyczny jak właśnie ten. Kto wie, może to proroczy sen, które pokaże ci już niedługo, co się może stać? Pamiętaj też, że sny pokazują czasami nasze lęki i to, co ostatnio silnie przeżyliśmy. Tak naprawdę nic złego się nie wydarzy, a i ty przestań się bać, tego, co nierealne tylko zejdź na ziemię i wyskocz z przyjaciółmi na miasto.

Sprawdź: 4 znaki, które będą miały szczęście w 2023 roku

Reklama

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - BYK

Od samego rana już będziecie dziś w jakimś dziwnym bojowym nastroju. W sumie, nikt, kto dziś stanie na waszej drodze, nie będzie mógł zrozumieć tego, dlaczego taki macie nastrój. Czy wy same, drogie Byki, też go rozumiecie? Pamiętajcie, że takim postępowaniem można zrazić do siebie całe grono ludzi, zatem uważajcie na to, co i jak dziś mówicie i robicie. Może, by złapać emocjonalną równowagę, przydałby się jakiś wypad na łono natury? Tam możecie się wykrzyczeć za wszelkie czasy, no i uspokoić. Wtedy warto wrócić między ludzi.

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Skup się dziś na sprawach twojego związku. Pomyśl o tym, jak zrobić swojemu partnerowi miłą niespodziankę. A warto ją zrobić. To podniesie temperaturę Waszego związku. Musisz jednak wszystko tak zorganizować, by partner niczego się nie domyślił. Pozwól, by pomogli ci w tym twoi zaufani przyjaciele, którzy znają wasz związek i bez słów wiedzą, jak można ciebie wesprzeć w tych dzisiejszych działaniach. Mina twego partnera wynagrodzi wszelkie działania, a jego wdzięczność odczuwać będziesz jeszcze bardzo długo po całym tym wydarzeniu.

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - RAK

Będziesz dziś Raku pełen pomysłów, umysł twój będzie otwarty na to, co może się wydarzyć. Dotyczyć to będzie każdej dziedziny życia. Dzięki temu odkryjesz coś bardzo ciekawego, co może okazać się przydatne w twojej firmie. Podzielisz się tym odkryciem z zaufaną tobie osobą z firmy i razem będziecie zastanawiać się jak to odkrycie użyć w waszej branży. Intuicja podpowie ci rozwiązania, bo już od samego rana, pracować będzie na najwyższych obrotach. Dołóż do tego dziś powodzenie w miłości i spokojnie możesz sobie powiedzieć, że miałeś udany dzień.

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - LEW

Dzień najlepiej zaplanować ze swoją rodziną. Warto wspólnie, już z samego rana, ustalić plan działania dla poszczególnych członków rodziny. Spraw rodzinnych do ogarnięcia na dziś na już, na teraz wręcz, jest cała masa. Może nawet nie starczyć dnia. Dlatego trzeba mieć plan i się go trzymać. Podczas działań rodzinnych nie zapomnijcie o humorze, przecież to bardzo ważne by była cudowna atmosfera, która scala więzi rodzinne. Wspólne posiłki, nawet wspólnie przygotowywane, też będą miały niebanalny wpływ na wszystkich was dzisiaj.

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - PANNA

Nosisz w sobie ogromną wewnętrzna mądrość, tylko z jakiegoś, tylko tobie znanego powodu, rzadko z niej korzystasz, co często wprowadza cię w zupełnie niepotrzebne kłopoty. Wszystko wyglądałoby inaczej, gdyś, droga Panno, częściej używała swojej wewnętrznej mądrości, zwanej często intuicją. Tak, to właśnie ona, często podpowiada nam to, co najlepsze a my, często z niej nie korzystamy. Blokujemy się na jej podszepty. Dlatego od dziś, postanów sobie, że znaczniej częściej jej słuchać i stosować jej rady w swoim codziennym życiu.

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - WAGA

Nie przejmuj się drobnymi problemami, czy też słownymi utarczkami ze swoim partnerem. To chwilowe nieporozumienia. Szybko je wyjaśnicie i znów będzie dobrze. Już nauczeni jesteście, że gdy tylko się pojawi jakiś problem, należy od razu o nim rozmawiać i od razu rozwiewać wszelkie wątpliwości. Im szybciej, tym lepiej. Szkoda życia na kłótnie. Znajdziecie dziś czas na wspólne sportowe zajęcia, a nawet na bardzo długi spacer. A po kolacji? Wszystko to, co podpowiada wam wasza nieograniczona wyobraźnia.

Sprawdź również: 2023 to nie będzie ich rok. Te trzy znaki zodiaku muszą szczególnie uważać

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - SKORPION

Dla Skorpionów będących w stałych związkach zapowiada się dzień trochę bujania w chmurach. Niby wszystko układa się dobrze, jest fajnie i cieszycie się sobą nawzajem to jednocześnie będziecie mieć takie poczucie, że coś przecieka wam przez palce. Coś, co powoduje, że trochę brak wam poczucia szczęścia. A może to tylko takie gdybanie i szukanie dziury w całym? Przemyślcie to na spokojnie. Samotne zaś Skorpiony skorzystają dziś z zaproszeń na randki i oddadzą się flirtowaniu, co może przynieść ciekawe znajomości i ciekawe relacje w niedalekiej przyszłości.

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Gonitwa i natłok myśli, mogą negatywnie wpływać na twoje samopoczucie. Rozdrażnienie czy jakiś rodzaj niepokoju nie jest dobrym prognostykiem. Pojawić się mogą kłopoty ze snem, a jeśli tak jest czy też będzie, to przełożenie się tych kłopotów na całe zdrowie jest tylko kwestią czasu. Zbadaj o to, co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Może jest coś, na co nie zwracasz uwagi, a ma to ogromne znaczenie? Zadbaj też koniecznie o prawidłowy sen, to w końcu podstawa dobrego zdrowia i samopoczucia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

​Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Możesz być z siebie, Koziorożcu, dumny. Ostatnie dni pełne były wyrzeczeń i mnóstwa spraw do załatwienia. Oczywiście wszystko się udało i jest w jak najlepszym porządku. Dziś zatem cieszyć możecie się ze swoich osiągnięć oraz ze swoich dobrych relacji z najbliższymi. Zaoszczędzone pieniądze pozwolą na nieoczekiwane zakupy, co może jeszcze bardziej poprawić nastrój, niż jest on poprawiony innymi sprawami.

​Czytaj również: Ostatnia retrogradacja Merkurego w 2022 r. Najmocniej odczują to Bliźnięta i Panny

Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - WODNIK

Zaczynasz czuć się dziwnie, Wodniku. Nie wiesz, skąd u ciebie ten stan. A to stan pełen rozdrażnienia i nieuzasadnionych lęków. Pora działać i szybko zacząć dbać ze specjalistą o swoje zdrowie psychiczne. To nie są przelewki. Jeśli nic nie zrobisz, zaczniesz nadmiernie się objadać, tak się właśnie dzieje, kiedy zajadamy stres, co znów przyczyni się do kłopotów ze zdrowiem fizycznym. Układ trawienny może tego nie znieść, nie mówiąc już o nadwadze. Zatem szybko zapisz się do lekarza i psychologa, by ratować swoje zdrowie.

​Horoskop dzienny dla na sobotę, 24 grudnia 2022 r. - RYBY

Będziesz dziś układać wiele nowych planów, które są wynikiem marzeń oraz wielu przemyśleń. Chcesz zacząć wiele rzeczy od nowa, jeszcze raz, ale już na zupełnie innych zasadach. Na szczęście, nie ma dziś dla ciebie rzeczy niemożliwych, i wszystko to, co zaplanujesz, zaczniesz od razu realizować. Dobrze, że starasz się myśleć nieszablonowo, bo wtedy możesz naprawdę realizować się na każdym polu. Nie daj sobie odebrać tej umiejętności. Pielęgnuj ją przez cały czas, bo dzięki takiemu podejściu do życia, możesz w nim sporo osiągnąć.