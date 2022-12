4 znaki zodiaku, które będą miały szczęście w 2023 roku

Spis treści: 01 Horoskop 2023 - WAGA

02 Horoskop 2023 - BYK

03 Horoskop 2023 - LEW

04 Horoskop 2023 - BLIŹNIĘTA

Po co te wszystkie horoskopy? Oczywiście poza zwyczajnie dobrą rozrywką, jaką niewątpliwie daje nam ich czytanie, możemy spróbować poszukać w nich jakichś istotnych dla siebie wskazówek. Nie chodzi o konkretne wydarzenia, raczej o postawy i relacje. W końcu to właśnie one determinują codzienne życie każdego z nas i to na wszystkich poziomach - prywatnym, zawodowym, finansowym.

Horoskop 2023 - WAGA

Znakiem zodiaku z największymi szansami na miłość, fortunę i sukces w 2023 roku będzie Waga. Waga, siódmy znak zodiaku, rządzi tymi, którzy urodzili się między 23 września a 22 października. Wenus - planeta miłości, piękna i obfitości, rządzi tym powietrznym znakiem urodzonymi pod nim osobami. I to właśnie ona będzie tą sypiącą dobrymi chwilami patronką Wag w 2023 r.

Reklama

Doświadczysz zupełnie nowych możliwości i znaczących przełomów w praktycznie każdej dziedzinie swojego życia. W przeważającej części roku będziesz dążyć do swoich celów i poczujesz siłę na przyjmowanie nowych wyzwań i mierzenie się z przeciwnościami losu, czy też raczej szansami, jakie przed tobą postawi. Ważne zmiany w życiu wzmocnią cię na tyle, że będziesz w stanie przyjąć znaczny awans. Zyskasz zarówno w sferze finansowej, jak i prywatnej. Pieniądze będą się ciebie w tym roku trzymały, droga Wago.

Zobacz też: Horoskop na święta Bożego Narodzenia dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop 2023 - BYK

Będziesz miał wspaniały początek roku, drogi Byku. Skup się teraz i dobrze zaplanuj sobie czas okołoświąteczny i noworoczny. Radzimy podjąć wszelkie istotne decyzje na nadchodzący rok już na samym jego początku. Najlepszy czas na decyzję o ślubie, przeprowadzce, zmianie pracy - początek roku, pierwsze jego miesiące. To zagwarantuje sukces i powodzenie. Twoją planetą, podobnie jak Wagi, jest Wenus. Ma ona w swoim skarbcu wiele darów i hojnie cię nimi obsypie.

Jeśli przez moment poczujesz, że masz pod górkę, postaraj się tym nie zrażać, wszystko szybko się wyprostuje i wrócisz na dobre tory. Sferą, która będzie dla ciebie szczęśliwa w 2023 r. jest ta osobista, szczególnie związana z miłością i relacjami. Twoje życie uczuciowe będzie fenomenalne! Całe twoje życie dzięki miłości wzniesie się na wyższy poziom. To oczywiście nie wydarzy się samo, popracuj nad tym, bo jeśli zmienisz swoje życie miłosne, możesz zmiany poczujesz we wszystkich innych aspektach. Sukces czeka.

Polecamy również: Horoskop 2023 - 3 znaki zodiaku, które muszą szczególnie uważać

Zdjęcie Horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop 2023 - LEW

Astrologia Prezent dobrany do znaku zodiaku. Co kupić Rybie, a co Skorpionowi? Ten rok da ci kilka doskonałych możliwości i musisz wykorzystać każdą z nich. Przygotuj się więc, że będzie aktywnie i gorączkowo. Masz szczęście, więc kiedy tylko jest to konieczne, nie bój się słuchać swojej intuicji. W tym roku, Lwie, każde lądowanie, które wykonasz, będzie bezbłędne - najwyższe loty za telemark.

Uważaj jednak, aby nie poświęcać jakości swojej pracy tylko dlatego, że twój znak zodiaku jest pupilkiem losu w 2023 r. Pracuj ciężko, aby osiągnąć większy sukces. Z perspektywy kariery rok 2023 jest dla ciebie idealny. Jeśli od dawna marzysz o jakiejś pracy, teraz masz na nią szansę. Zaowocuje to powodzeniem również w sferze prywatnej. Mało? Ten rok może być przełomowy w miłości, spotkasz kogoś i zakochasz się szaleńczo.

Horoskop 2023 - BLIŹNIĘTA

Według prognoz jednym z najszczęśliwszych będzie właśnie rok 2023. W tym roku zaczniesz realizować wszystkie swoje cele. Tak więc, jeśli masz ich listę, zacznij pracować nad nią już teraz. Los będzie ci sprzyjał i w sprawach zawodowych, i w prywatnych. Czekasz na awans albo oświadczyny - to będzie ten rok. Nie denerwuj się już 2022, uśmiechnij się, bo przed tobą dobry czas.

Zobacz też:

Horoskop partnerski na 2023 rok. Kto do siebie pasuje, a kto niekoniecznie?

Numerologia - mistrzowskie liczby, znaczenie liczby 33