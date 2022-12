Spis treści: 01 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - BARAN

Przemyśl dzisiaj temat rozpoczynania nowych przedsięwzięć. Zwłaszcza w pracy warto poszukać sobie nowych wyzwań lub odbyć rozmowę z szefem na ten temat. Na pewno doceni twoje zaangażowanie i chęć zmian. Pomoże w realizacji nowych, ciekawych przedsięwzięć. Będzie miał plan na twoją najbliższą przyszłość. Takie zmiany docenią też twoi domownicy.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - BYK

Coraz mniej mocy. W środę odczujesz delikatny kryzys energetyczny, lepiej szybko zareaguj, aby nie pogłębiać tego stanu. Jeśli czujesz się samotny, brakuje ci bratniej duszy, miłości oraz pożądania, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by wziąć sprawy w swoje ręce. Zacznij umawiać się na randki, wychodź z domu, bądź aktywny, a na pewno twe starania nie pozostaną bez odpowiedzi.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Jedyne, o czym będziesz dzisiaj marzyć, to ciepłe łóżko i sen. Jesteś niewyspana i potrzebujesz regeneracji. Wejrzyj w siebie i tam zacznij szukać przyczyn braki snu. Może to sprawy codzienne spędzają sen z powiek? A może stosujesz złą dietę na chwilę przed położeniem się spać i potem właśnie spać nie możesz? Przyjrzyj się temu wszystkiemu, zacznij wyciągać wnioski i zastosuj program naprawczy.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - RAK

Od rana spadnie na ciebie mnóstwo obowiązków. Poczujesz, że jest tego wszystkiego ponad stan, który możesz znieść. Czeka cię udział w bardzo ważnym projekcie, który jest ogromną szansą na awans. Jeśli teraz się poddasz, szef pomyśli, że nie dasz rady i marzenia o podwyżce, możesz schować głęboko do szuflady. To nie będzie łatwy dzień, ale ty, drogi Raku, zawsze dajesz radę i tym razem będzie dokładnie tak samo. Nie podawaj się.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - LEW

Zdjęcie Horoskop na środę, 7 grudnia przygotowała wróżka Aira / 123RF/PICSEL

Poczujesz dziś, że wreszcie twoje sprawy zmierzają we właściwym kierunku. Otrzymasz wiadomość, która potwierdzi te przypuszczenia. Również sprawy w miłości zaczną iść w prawidłowym kierunku. Znajomość, która już jakiś czas trwa, ma szanse wejść na wyższy poziom. Pora na poważne rozmowy o tym, co ważne dla was obojga i o tym, czy chcecie wejść w prawdziwy związek. Tym razem warto, by ta znajomość zamieniła się w prawdziwą relację. Zaznasz wtedy naprawdę dużo miłości i prawdziwych uczuć, dodatkowo będziecie dla siebie wspólnie prawdziwą inspiracją.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - PANNA

Będziesz dziś działać w pojedynkę i dodatkowo bez żadnych skrupułów. W pracy siać będziesz postrach, gdyż mało kto sprosta twoim wymaganiom. Na szczęście dość szybko pojawi się refleksja, po co to wszystko? Zejdzie napięcie i do domu nie przyniesiesz tego stanu. To bardzo dobrze, gdyż domownicy szykują miłą niespodziankę i głupio byłoby tak od wejścia na nich zwyczajnie krzyczeć. Zastanów się nad postępowaniem i poszukaj sposobu złapania dystansu i równowagi oraz zadziałaj na siebie tak, by nie było w tobie tylu negatywnych emocji.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - WAGA

To będzie dobry dzień! Wiele spraw załatwisz, zwłaszcza tych, na których bardzo tobie zależało. Pamiętaj, że losowi trzeba trochę pomóc i ruszyć do przodu. To, w co się teraz chcesz bardzo zaangażować, ma naprawdę głęboki sens i nie możesz z tego zrezygnować. Niestety, są tacy, którzy bacznie się tobie przyglądają i liczą na to, że odpadniesz. Nie możesz do tego dopuścić, koniecznie walcz do końca, w końcu los jest po twojej stronie.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - SKORPION

W pracy wywiąże się dziś bardzo trudna dyskusja, która będzie dotyczyła twojego zachowania się względem innych pracowników. Przyjemnie nie będzie. Musisz użyć wszystkich swoich argumentów oraz siły przebicia, by odeprzeć wszelkie ataki. Na szczęście prawda leży po twojej stronie i uda ci się kompletnie obronić, a zarzuty okażą się zupełnie nie trafione, tym samym nieprawdziwe. Ktoś ważny będzie się przyglądał temu zajściu i bardzo mu Twoja postawa zaimponuje. Złoży Ci dość ciekawą propozycję współpracy, warto się temu na spokojnie przyjrzeć. Niech Twój autorytet się nie marnuje.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Dopadnie cię kompletny brak zorganizowania. Coś się nie zadzieje, gdzieś się spóźnisz i czegoś ważnego zapomnisz wziąć do pracy. Tak przez pierwszą połowę dnia. Później wszystko przebiegnie w innej atmosferze. Jaki płynie z tego wniosek dla ciebie? Wprowadź w swój rozkład dnia więcej odpoczynku i relaksu. Życie w ciągłym napięciu i biegu wywołuje stres oraz rzuca kłody pod nogi. Znajdź balans, a zobaczysz, że żyje się wtedy zdecydowanie wygodniej. To naprawdę jest możliwe do osiągnięcia.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Załatwisz dzisiaj dla swojej firmy spory kontrakt, a co za tym idzie, spore pieniądze. Szef zacznie nosić cię na rękach. Możesz zatem wykorzystać tę szansę i załatwić z nim wiele spraw, które czekały już od dawna. Możesz wiele dla siebie zyskać. Pamiętaj tylko o rozsądnym działaniu, gdyż co za dużo, to nie zdrowo. Musisz pokazać się z jak najlepszej strony, a nie jako ktoś zachłanny. Samotne Koziorożce, jeśli skorzystają z zaproszeń na randki, mogą cieszyć się udanym flirtem.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - WODNIK

Nie wszystko można mieć od razu. Niestety dziś nie uda ci się rozwiązać spraw, które miałeś zaplanowane. Widać, że to nie ich czas ani moment. Zajmij się zatem tym, co możesz realnie zrobić i wiesz, że po prostu dasz radę. Czasami warto dać spokój i nie działać na siłę, tylko dać czas, by sprawy toczyły się swoim własnym rytmem. Zatem nie daj się zwariować i staraj się dziś nie wybierać w jakieś dalekie podróże czy dalekie wizyty do znajomych. Przemieszczanie się zostaw sobie na inny czas, a po powrocie do domu z pracy zajmij się domownikami i ich sprawami. Oni też potrzebują Twego dobrego słowa.

Horoskop dzienny na środę, 7 grudnia 2022 r. - RYBY

Staraj się dziś skoncentrować tylko na sprawach naprawdę najważniejszych. Nie ma takiej siły, która by pozwoliła ci skupić się na głupstwach. Jeśli tak zrobisz, uporasz się z wszelkimi sprawami trudnymi i takimi, które ciągną się już dłuższy czas. Wieczorem odpocznij. Resztą się zupełnie nie przejmuj. Najlepiej rozdziel zadania w domu i sama, Rybo, zajmij się swoimi sprawami. Niech nikt i nic już dziś więcej cię nie rozprasza.